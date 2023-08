Ce ordine executați, domnule doctor?

Suma angajamentelor voluntare a indivizilor unei comunități reprezintă binele comun, în diversitatea sa, pentru respectiva comunitate. Binele comun stabilit de o autoritate și impus cetățenilor comunității reprezintă dictatură. Vaccinarea obligatorie a însemnat impunerea unui ,,bine comun” prin norme care încălcau libertatea naturală a omului, constituția și care au generat, în unele cazuri, decese ce pot fi atribuite acestor abuzuri instituționalizate. Nu doar că nimeni nu a dat socoteală fața de implementarea acestor atrocități, dar guvernanții pregătesc legiferarea unor noi runde de abuzuri. Portul măștii, dincolo de ineficiența și toxicitatea unei astfel de măsuri, a mai însemnat și altceva pentru subconștientul colectiv, sentimenul de vulnerabilitate, umilință și abandonarea libertăților individuale fără luptă. Vaccinarea, reușită în mare parte, le-a confirmat păpușarilor care controlează România că pot impune absolut orice fantezie în numele pseudo-științei și că putem fi tratați ca o turmă. În consecință, așa ne tratează. Teoretic, vaccinarea este un act medical opțional, dar prin abuz de autoritate, prin constrângeri succesive, a devenit obligatorie, de facto. Mai nou se pregătește legiferarea vaccinării periodice a adulților cu vaccinurile copilăriei. Față de această nouă inițiativă, Asociația „Legitimă Apărare” a anunțat pe Facebook un Protest ferm pentru joi, 17 august 2023, începând cu ora 11.00, în fața Ministerului Sănătății. Asociația „Medici pentru Consimțământ Informat” a adresat ministrului Sănătății o Scrisoare Deschisă, referitoare la proiectele de HG prin care se încearcă vaccinarea forțată a populației și prin care au solicitat retragerea în întregime a proiectului de hotărâre a guvernului de implementare a strategiei naționale de vaccinare 2023-2030. Detalii pe https://www.activenews.ro/stiri/Asociatia-Medici-pentru-Consimtamant-Informat-ii-solicita-imperativ-lui-Rafila-RETRAGEREA-IN-INTREGIME-A-PROIECTULUI-DE-HOTARARE-A-GUVERNULUI-PENTRU-IMPUNEREA-STRATEGIEI-DE-VACCINARE.-PROTEST-la-MINISTER-JOI-17-AUGUST-ORA-11-183719 Și vaccinurile copilăriei la începuturi au fost opționale, iar mai apoi au devenit obligatorii. Așa- zisul vaccin anticovid, prin constrângeri de tot felul ( inclusiv prin amendarea în condițiile refuzului vaccinării -500 eur/lună, în Grecia, pentru persoanele de peste 60 de ani) a devenit obligatoriu, deși era definit ca fiind opțional. Totul, în numele sănătății comunității. Interesele corporatiste s-au întâlnit în mod ideal cu interesele politice. Guvernele vor să controleze populația și asta se face prin restrângerea drepturilor individuale, iar industria pharma le-a oferit pârghiile contra-cost. Această împletire a politicului cu interesele financiare ale unei junte economice se numește, în termeni uzuali, mafie. Pentru industria pharma nu există pacienți, ci doar clienți. Clienții nu trebuie vindecați ci doar ameliorată boala de care suferă pentru a fi determinați să cotizeze continuu. V-ați întrebat de ce un anumit medicament, deși pare să dea rezultate, doar ameliorează? Simplu, substanța activă e înjumătățită ori substituită, pentru a apela mereu și mereu, ani de zile, la un tratament care ,,ameliorează”. Și sunt exemple, dar spațiul paginii nu ne permite. Dacă potențialii clienți nu au o boală, ea va fi produsă prin excesul de vaccinări, (boostere), suplimente nutritive, etc. până când un organ cedează și are nevoie de tratament. Dacă pe vremea RSR, statul comunist avea nevoie de oameni sănătoși ( ca forță de muncă), acum lucrurile s-au schimbat. Obținerea de profit realizat din vânzarea medicamentelor primează sănătății. Încrederea populației în recomandările de sănătate ale guvernului și OMS-ului s-a spulberat. Chiar dacă vocile ce devoalează abuzuri din pandemie sunt înăbușite constant, ele se fac totuși auzite. Democratul Robert F. Kennedy Jr., contracandidatul lui Joe Biden la alegerile din 2024, a declarat pentru Fox News , citat de https://immunization.news/2023-07-14-rfk-jr-cia-funded-wuhan-lab-covid-research.html că, ,, Agenția Centrală de Informații (CIA) este, de asemenea, implicată în finanțarea programelor de arme biologice din care se pare că a provenit COVID.

-Cred că CIA a fost implicată cu siguranță în această cercetare ”, a spus Kennedy telespectatorilor. ,,Ei o finanțau prin USAID. Și cred că NIH a dat până la urmă fonduri de aproximativ 26 de milioane de dolari laboratorului din Wuhan…. Avem doar 4,2% din populația globului, dar am avut 16% din decesele COVID în această țară și asta a fost din cauza unei politici proaste….. Spre deosebire de Statele Unite, multe alte țări au permis cetățenilor lor să acceseze remedii încercate și adevărate pentru coronavirus, cum ar fi ivermectina și hidroxiclorochina (HCQ), ambele fiind calomniate sau chiar interzise în SUA ca ,știri false,. Au fost țări care au făcut opusul a ceea ce am făcut noi, care au oferit ivermectină, hidroxiclorochină, alte tratamente timpurii populației lor și au avut 1/200 din rata noastră de deces”, a spus Kennedy. În ceea ce privește subiectul vaccinurilor, Kennedy a clarificat pentru telespectatori poziția sa de lungă durată conform căreia injectările cu otravă cauzează, de fapt, autism – deși asta nu înseamnă neapărat că se opune ca vaccinurile să fie legale, atâta timp cât știința solidă le poate susține. Că politicile din ,,pandemie” au fost greșite o confirmă și statisticile oficiale. Astfel, un raport oficial al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), citat de https://autismtruthnews.com/2023-07-19-cdc-report-increase-developmental-disabilities-children-lockdown.html, a dezvăluit că; ,,… numărul copiilor americani diagnosticați cu dizabilități de dezvoltare sau de învățare a crescut semnificativ pe fondul pandemiei de coronavirus din Wuhan (COVID-19) . Raportul CDC a indicat o creștere a numărului de cazuri în situații cum ar fi: tulburarea de hiperactivitate cu deficit de atenție, autismul, paralizia cerebrală și dislexia. Mulți experți, care nu sunt implicați în raportul CDC, consideră că restricțiile draconice impuse în timpul pandemiei pot fi legate de această creștere. Datele au arătat că din 2019 până în 2021, numărul copiilor cu vârste între 3 și 17 ani, diagnosticați cu orice dizabilitate de dezvoltare, a crescut de la 7,4% la 8,5%, ceea ce indică o creștere de 17%….” Sub titlul; Big Pharma este încântată de faptul că piața de tratament pentru autism se preconizează că va ajunge la 11,42 miliarde de dolari până în 2028, același https://autismtruthnews.com/2023-03-17-autism-treatment-market-to-reach-11b-2028.html publică un material după care; ,, Marile companii farmaceutice se orientează spre programe cuprinzătoare de tratament pentru tulburarea din spectrul autismului (ASD). Acest lucru a venit în urma unui raport recent conform căruia piața globală a tratamentului ASD este proiectată să atingă 11,42 miliarde de dolari până în 2028 .” Dincolo de disputele pro ori anti-vaccinare există o realitate care nu poate fi ocultată, deși foarte puțin mediatizată, populația martor-Amish. Amish este o comunitate religioasă creștină. Ei cred în Noul Testament, în forma sa strict literară, și duc o viață izolată de lumea modernă. Valorile de care se lasă ghidați, sunt pacifismul și traiul simplu. Veșmintele lor sunt ca acelea ce se purtau în secolele XVII și XVIII. După https://immunization.news/2023-07-07-zero-amish-kids-suffering-cancer-diabetes-autism.html ,, Populația actuală de Amish din America se apropie rapid de 400.000, cu cele mai mari concentrații de 90.000 în Pennsylvania și 82.000 în Ohio. Amish s-au stabilit în 32 de state din SUA și au în medie 7 copii per familie, așa că populația crește rapid. Într-un studiu cuprinzător și nou-nouț (din iunie 2023), prezentat de Steve Kirsch Senatului statului Pennsylvania, s-a calculat că pentru copiii Amish nevaccinați, unele afecțiuni cronice tipice abia dacă există, iar altele nu există deloc. Aceste afecțiuni cronice, care pot fi prevenite, de care suferă mulți copii vaccinați și grupuri de americani, includ boli autoimune, boli de inimă, diabet, astm, ADHD, artrită, cancer și, desigur… autism (gândiți-vă ASD și sindromul Asperger ) .

Experții au mărturisit cât de sănătoși sunt copiii Amish în comparație cu copiii americani vaccinați. După decenii de studiu pe Amish, nu există niciun raport, deoarece raportul ar fi devastator pentru narațiune. Ar arăta că CDC ( agenția guvernamentală a SUA pentru sănătate n.n.), dăunează publicului de zeci de ani, nu spune nimic și îngroapă toate datele. Dr. Peter McCullough, un cardiolog de top din America, cu munți de lucrări publicate, revizuite de colegi, a depus mărturie în fața Senatului SUA, cu privire la pericolele vaccinurilor, inclusiv a injecțiilor cu gene mutante COVID- 19 . Apropo de pandemie, Amish NU s-au izolat, NU și-au pus măști de reproducere a bacteriilor și, cu siguranță, NU s-au vaccinat pentru gripa Wuhan Lab. Ei au ignorat fiecare ordin și protocol promovat de CDC și Fauci, inclusiv injecțiile mortale …. Ghicește ce s-a întâmplat? Amish a avut o rată de supraviețuire la COVID de 90 de ori mai mare decât restul Americii. Nimeni nu vrea să vorbească despre asta, cu excepția susținătorilor sănătății naturale….” Și dacă în SUA, la nivel de senat și candidat la președenție, se poate vorbi chiar oficial despre erorile făcute, asta ar trebui să se poată și în colonii. Și, folosind o veche și demonetizată expresie, ne întrebăm; se aude și la d-voastră, domnule Rafila?

Jr. Adrian M. Ionescu