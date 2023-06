Ce model de iPhone să alegi în 2023?

Un brand foarte apreciat de foarte multă lume, apple și producătorul telefoanelor iPhone, lansează câte un nou model în septembrie în fiecare an. Fanii așteaptă acest moment cu mult entuziasm, ca să descopere inovațiile cu care apar modelele noi. Este un brand pionier în industrie și un producător care, datorită designului special, a cam schimbat felul în care interacționăm cu telefoanele. Și sistemul de operare este un mare plus, pentru că este foarte stabil, eficient și are un design intuitiv. Așa a și ajuns să fie atât de iubit de către publicul larg.

Entuziasmul este mare, dar prețul este și el unul pe măsură. Și ăsta e cam singurul dezavantaj pe care îl are un iPhone nou, cum e modelul iPhone 14. Dar nu e un motiv de întristare, pentru că, ce poți face este să alegi modelul anterior, care are funcții și tehnologii apropiate, dar un preț mult mai accesibil. Pentru că așa e și normal, apare un model nou, toată atenția e pe el și astfel modelul vechi începe să scadă ca interes și, deci, ca preț.

Așadar, dacă vrei să-ți iei un iPhone nou anul acesta, dar nu ești pregătit financiar pentru ultimul model, orientează-te către un iPhone 13. Diferențele față de modelul 14 nu sunt foarte mari.

În ceea ce privește aspectul și dimensiunea iPhone 13 și 14 sunt aproape identice. Diferența dintre ele este milimetrică, la propriu. Adică de 0,2 mm.

Identice rămân și în ceea ce privește displayul, care este același în cazul ambelor modele – un Retina XDR Oled care poate să redea o paletă imensă de culori, dar și o luminozitate care se schimbă și se adaptează în funcție de nuanță. Și dacă tot suntem la capitolul display, să vorbim și despre exterior. Atât iPhone 13, cât și iPhone 14 au ecran cu sticlă Ceramic Sheild iar asta înseamnă să sunt la fel de rezistente la șocuri. Dacă vorbim de exterior, aici găsim, într-adevăr diferențe. Mai exact diferențe de culoare în ceea ce privește carcasele. Un detaliu, spunem noi, nu chiar atât de important, deoarece îți poți cumpăra oricând o husă extra într-o culoare în care îți place ție.

Și în materie de procesor, lucrurile stau cam la fel. Modelele 13 și 14 au același procesor bionic A15. Există o diferență în ceea ce privește nucleele de performanță. Modelul 14 are 5, cu unul în plus față de iPhone 13. Dar, oricum, în ambele cazuri, telefonul se va mișca foarte bine, chiar și cu multe aplicații deschise simultan.

Hai să vorbim și despre cameră, un aspect foarte important, dacă ești pasionat de iPhone. Camera principală este la fel la ambele modele: 12 megapixeli, un zoom x4 și stabilizare a imaginii, atât pe modul foto, cât și pe modul video. Diferența apare doar la deschiderea focală, unde 14 are un plus de 0.1 și, credem noi, nu este una imensă, pe care să o simți. Dar în ambele cazuri, camerele sunt super capabile și te vor ajuta să faci fotografii cu un aspect profesionist, pe care prietenii tăi din online sigur le vor super aprecia.

Ce are în plus modelul 14 față de 13 este noul sistem de detectare a accidentelor, care alertează autoritățile și transmite locația ta exactă în cazul în care pățești ceva. Este o funcție foarte apreciată dar ceva extra, nu ține neapărat de funcțiile de bază ale telefonului.

Așadar, diferențele dintre iPhone 14 și iPhone 13 nu sunt majore, poate modelul 15 să vină cu ceva mai revoluționar. Deocamdată ce știm este că prețul dintre actualele modele poate să difere cam cu 500 de lei. Așa că tu decizi cum e mai bine și dacă micile diferențe dintre ele merită această sumă.

Ce îți recomandăm este să nu te grăbești, să te documentezi cât mai bine și să verifici oferta online, ca să vezi în ce magazin găsești modelul visat la cel mai bun preț pe care îl poți obține.