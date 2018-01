La data de 10 ianuarie a.c., în jurul orei 15.00, polițiștii au fost sesizaţi cu privire la faptul că o persoană necunoscută sustrage butelii de aragaz dintr-o autoutilitară. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului unde au depistat în flagrant un bărbat de 34 ani, din comuna Livezi, în timp ce sustrăgea două butelii de aragaz din aututilitară. Bunurile sustrase, în valoare de 500 lei, au fost recuperate şi predate părţii vătămate, iar în cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt, urmând ca la finalizarea cercetărilor acesta să fie înaintat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti cu propuneri legale. 3 SHARES Share Tweet

