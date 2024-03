Cătălina Zărcan (CSM Onești), locul 1 în lume! – VIDEO

Dublă campioană națională la U16 și U18, săritoarea cu prăjina în vârstă de numai 14 ani are cea mai bună performanță mondială, 3,55 metri, la categoria atletelor născute în 2010

La înălțime

Oare cum se vede lumea de acolo sus, de la trei metri și 55 de centimetri? Probabil că la fel ca de la 3,50: mică, sigur mică. Și asta pentru că performanța Cătălinei Zărcan este mare, foarte mare. La 14 ani împliniți pe 22 februarie, bucureșteanca legitimată la CSM Onești este dublă campioană națională atât la Under 16, cât și la U18. Dar asta nu-i tot. Cu un rezultat de 3,55 metri, stabilit la una din etapele Naționalelor Indoor de anul acesta, Cătă deține cea mai bună performanță mondială la săritura cu prăjina la categoria sa de vârstă: wow! Descrisă de Ingrid Istrate, directorul CSM Onești, drept un „adevărat fenomen”, Cătălina rămâne, chiar și de acolo sus, de la 3,55 metri înălțime, cu… picioarele bine așezate pe pământ: „Nu trebuie să-mi pierd capul, mai ales că eu sunt de-abia la început. Tot ce am de făcut este să muncesc în continuare la fel de mult deoarece aceste rezultate reprezintă doar o etapă. Ținta mea este să devin cea mai bună la senioare”.

Pe repede înainte

Așadar, „să muncesc în continuare la fel de mult”. Chiar, cât muncește Cătălina, care este pregătită de tatăl său, antrenorul de aruncări Marian Zărcan și de fostul multiplu campion național la prăjină Răzvan Stănescu? „Câte două ore și jumătate, patru zile pe săptămână”, punctează recordmena mondială, care nu a exagerat cu nimic când a spus că „sunt de-abia la început”. Mai întâi, Cătă a practicat gimnastica acrobatică. Apoi, în urmă cu doi ani, însoțindu-l pe tatăl său la unul din antrenamentele acestuia la aruncări, a pus mâna pe un disc. I s-a părut greu: poate și discul, poate și disciplina în sine. Cert este că a abandonat discul și a luat în mână prăjina. Căreia nu i-am mai dat drumul nicicum. Și, la drept vorbind, nici nu ar fi avut cum devreme ce la primul său concurs, cu doar o lună de antrenamente în spate, a sărit trei metri, demonstrând un potențial incredibil. „Un astfel de rezultat, mai ales în condițiile date, a fost cu adevărat impresionant. Și ne-a arătat că asta e calea de urmat”, mărturisește tatăl Cătălinei, Marian Zărcan.

„Cred că știi că…”

Tatăl dezvăluie principalele calități ale fiicei sale: „Viteză foarte bună, curaj și o dorința extraordinară de a face performanță”. Uneori, calitățile pot fi însă și …o limită. Zărcan senior explică: „Viteza trebuie adaptată. Dacă intri prea tare, riști să compromiți săritura. Iar dorința trebuie și ea temperată, uneori, pentru că te poate bloca”. Antrenorul de aruncări știe ce spune. O recunoaște și Cătălina: „Aproape întotdeauna ultimul antrenament dinainte de concurs îmi iese prost. Și asta pentru că, fiind conectată într-atât de mult la ce va fi la concursul din weekend, ajung să dau peste cap ședința de pregătire de joi”. În schimb, la ora competiției, Cătălina nu poate fi oprită de nimeni. Nici măcar de… ea însăși. Se motivează extraordinar, țipă pentru a se încărca pozitiv, iar dacă mai are alături și pe cineva care știe cum să învârtă șurubul psihologic, atunci e top: „La finala de la Bacău, după ce sărisem 3,41, domnul profesor Dorin Arădăvoaicei s-a apropiat de mine și mi-a zis doar atât: «Cred că știi că poți mult mai mult». Evident că știam, dovadă că a urmat un 3,50”.

Exemplul Nadiei

Cum de a ajuns Cătălina Zărcan la CSM Onești? Simplu. „Clubul din Onești a venit către noi, oferindu-ne toate condițiile. Progresul Cătălinei nu ar fi fost posibil fără sprijinul Oneștiului, asta este fără niciun dubiu. Datorăm mult Oneștiului”, spune Marian Zărcan, care, în calitate de antrenor de aruncări, are o colaborare de aproape un deceniu cu gruparea condusă de Ingrid Istrate. „De câte ori ajung la Onești mă simt ca acasă. Cei de acolo îmi oferă tot ce am nevoie, iar asta mă stimulează foarte mult, făcându-mă să mă simt importantă”. Evident, Cătă știe că Oneștiul e orașul Nadiei. Iar visul Cătălinei Zărcan este unul pe măsură: Olimpiada. Așa că, la întrebarea, „unde te vezi la 20 de ani, fată dragă?”, răspunsul celei care le are ca modele pe Nadia Comăneci, Elena Isinbaeva și Valentina Necoară este: „Hai să vă spun unde mă văd peste doar patru ani, la 18: la Jocurile Olimpice de la Los Angeles”. Tare, nu?

Înspre patru metri

Până la Olimpiadă, prăjinista de la CSM Onești cată spre un 3,80. De atins chiar anul acesta, dacă e posibil. „3,80 este un rezultat cu care urci pe podium la Europene și la Mondiale la categorii mai mari ca vârstă. Prin urmare, ne dăm seama că avem de tras pentru a-l atinge. Nu vrem să forțăm lucrurile în mod inutul deoarece asta ar putea să ne tragă în jos, însă e clar că trebuie să ridicăm permanent ștacheta. Și trebuie să facem grafice de performanță. Astfel, ne-am dori ca la ieșirea din juniorat, Cătălina să bată undeva înspre patru metri”, precizează Marian Zărcan, care are o relație excelentă cu fiica sa: „O mai și cert, atât ca părinte, cât și ca antrenor, dar astfel de lucruri sunt normale”. Alături de Marian Zărcan, în calitate de antrenor al Cătălinei se află și specialistul în săritura cu prăjina Răzvan Stănescu. Acesta se ocupă de șlefuirea tehnicii deoarece este limpede că nu poți ajunge la 3,55 cu un stil de dulgher.

O poezie de fată

Pentru Cătălina Zărcan, săritura cu prăjina (apropo, nu a rupt nicio prăjină sau, cum spune și tatăl său, „nu încă” și, chestiune esențială, exceptând situațiile în care a schimbat tipul de prăjină, nu a simțit niciodată teamă la vreo săritură), înseamnă enorm. Dar nu e totul. Elevă în clasa a VII-a, Cătă strălucește și la școala, unde are ca materii preferate matematica și româna, scrie poezii și merge la concursuri literare, avându-i ca poeți preferați pe Lucian Blaga și Mihai Eminescu. Spune că adoră să citească așa cum îi place foarte mult să… mânânce. Poftim?! „Adevărul este că mânânc cât o… aruncătoare. Am însă un metabolism excelent și, lucrul cel mai important, am grijă ce mânânc. Preferatele mele? Pastele”. Apetit la masă, apetit de performanță la concursuri. Și dorința de a fi sus, cât mai sus. Peste toți. Chiar, cum s-o vedea lumea de acolo sus, de la peste patru metri? Așteptăm să ne spui, Cătă!