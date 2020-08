Fii o sursă de feedback-uri corectă! Nu îți sugerez să lași deoparte experiența ta și să-mi spui doar ceea ce îmi place să aud! Dacă mă respecți și vrei să mă ajuți, este mult mai bine să îți concentrezi atenția și energia asupra acelor lucruri pe care mi le poți recomanda pentru a-mi rezolva sau, cel puțin pentru a-mi îmbunătăți activitatea. Această listă conține doar o parte dintre lucrurile cu care mă simt binecuvântată, deoarece în orice încercare, succesul necesită o pregătire permanentă. Aceasta înseamnă să-ți șlefuiești abilitățile, pentru că întotdeauna mai ai ceva de învățat. Ar trebui să fie ca un deja-vu atunci când accepți faptul că nu ești atotștiutor, atunci când îți găsești noi resurse să te menții în cursă și mai ales să fii în top!

“Eu nu sunt dispus să eșuez!”, mi-ai spus hotărât. Cine își dorește acest lucru, Mihai? Cu mulți ani în urmă mă neliniștea: “Ce se va întâmpla, cum voi face asta?” Apoi, am avut ocazia de a ști care va fi rezultatul muncii mele…Va fi criticată? Nicidecum! Acum nu mai sunt îngrijorată, deoarece în fiecare dimineață îmi pun dorința în partea inimii mele, ridic repede privirea în sus, semnez cu gândul implicarea mea totală și m-apuc de treabă. De fiecare dată merg în ritmul sugerat de instinct, conform priceperii dobândite și responsabilității înăscute. Acesta este motivul pentru care nu mă impacientez niciodată! Întotdeauna pentru mine contează ceea ce pot să fac și astăzi și mâine, fără să-i desconsider pe oameni, ci dimpotrivă, iubindu-i și mai mult. Atitudinea noastră nu afectează doar moralul, ci are un impact major asupra rezultatelor viitoare. Orice muncă pe care o prestezi necesită disciplină, responsabilitate, implicare și mai ales, iubire pentru oameni. Răsplătește munca de calitate: când cineva vine cu o idee inedită și funcțională, laudă acea persoană. Când un medic reușește să te însănătoșească, fă cunoscut acest lucru! Când un dascăl reușește să-ți modeleze frumos copilul, mulțumește-i te rog! Asta înseamnă de fapt cooperare, nu competiție! Însă, la o abordare mai serioasă, această teorie ridică de fapt trei preocupări distincte: mulțumirea de sine, creativitatea și continuitatea muncii prestate. Cu alte cuvinte, dacă este să exprim direct ceea ce vreau să transmit, cam așa s-ar traduce: Recunoștința poate schimba lumea. Puteți să vă simțiți cu sinceritate recunoscători pentru ceea ce sunteți. Ce-ar fi să zăboviți un timp asupra acestui sentiment? Cum este, Mihai? Îți spun ceva mintea și inima? “Recunoștința este una dintre marile virtuți! Cât de liniștitor este acest lucru!”

Dacă ai pretenția ca realizările celorlalți să fie răsplata ta și tu să fii lăudat, este cazul să-ți schimbi modul de a privi lucrurile. Acceptă ca laudele să fie adresate celor care le merită cu adevărat, omule drag! Schimbă-ți felul de a privi viața și orice lucru pe care trebuie să-l faci, fă-l în felul tău unic, care ți se potrivește! Apreciează ceea ce-ți face inima să fie cu adevărat liberă. Acest lucru este foarte important…și mai e ceva: în zilele noastre, dragă Mihai, atunci când o persoană apreciează cu adevărat ceva, nu este necesar să fie rugat să dea mărturie prin cuvinte, nu este nevoie să fie rugat în niciun fel. Știi de ce? Pentru că acel om are dragoste, are blândețe, are recunoștință. De fapt, acel om are de toate. Cu alte cuvinte este un fericit și împlinit… și așa astfel de oameni fac lumea noastră să fie mai frumoasă.

“Pentru înțelept toată viața reprezintă o mișcare înspre perfecțiune, așa că, ce nevoie are el să fie excesiv, extravagant sau extrem?” Așadar, eu nu sunt dispusă să eșuez, îți spun chiar acum! Ești mulțumit de munca mea? Fii o sursă de apreciere sinceră, te rog! Acum înțelegi cât de mult contează pentru mine părerea ta?

Îți mulțumesc!

Carmen Barcan, terapeut