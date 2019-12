Ma intreb, vazând pe facebook postarile zilnice ale unor persoane sau personaje, cine sunt acestea? Care e chipul lor cel adevarat? Nu poti sa nu observi ca, pe facebook, oamenii sunt mai indrazneti in a-si etala anumite parti ale trupului sau ale mintii, ale filozofiei de viata.

Fata in fata, atunci când se afla la job, acasa, la diverse evenimente, in intâlnirile amicale sau profesionale, sunt mai rezervati, isi controleaza limbajul, tonul, tinuta.

Poate si pentru ca, in comunicarea directa, exista nu doar un emitator, ci si un adresant cu identitate, ceea ce presupune o mai mare raspundere si o mai mare grija cu privire la efectul cuvintelor.

Nu stiu daca e firesc sa se intâmple asa, dar asta e realitatea: pe facebook (in cazul unora sau, mai degraba, al multora), mesajele sunt mai vehemente, adesea incredibil de intolerante, incarcate de ura. Esti uimit sa descoperi ca oameni pe care ii cunosteai ca fiind educati, politicosi, având o anumita statura, folosesc expresii care nu se potrivesc cu rolul pe care si-l atribuie in comunitate.

Sigur, nu toti posesorii de cont se comporta asa, dar numarul celor agresivi devine tot mai mare. Sa fie, facebook-ul, locul in care oamenii isi dau in petec? Locul in care isi varsa veninul? Sau locul in care isi pot construi un alt chip, o alta viata?

Caci, acest teritoriu, asa cum e plin de injurii, este plin si de laude sau poze care arata ce impliniti si prosperi sunt românii.

Sigur, pe facebook se intâmpla si lucruri bune. Ma refer la campaniile de solidarizare pentru salvarea padurilor, pentru salvarea vietii unui bolnav, sprijinirea unei familii care trece printr-o situatie de criza etc.

Nici in astfel de cazuri nu stim cât e adevar si cât e minciuna. Optiunile politice, sentimentele patriotice, atasamentul fata de anumite cluburi sportive, preferintele artistice, toate sunt exacerbate in acest spatiu. E ca si cum participantii ar simti nevoia sa traiasca altfel, sa arate altfel. Facebook-ul ramâne, deocamdata, un mijloc foarte eficient de comunicare.

Chestiunea este ca nu doar informeaza, ci si deformeaza.