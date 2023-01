„Caravana Cunoașterii”, la pas, prin curțile fermierilor

Ministerul Agriculturii își trimite specialiștii în teren, pentru a promova noul Plan Național Strategic. Aceștia vor sta de vorbă cu fermierii pentru a le explica cum pot primi gratis bani de la stat pentru dezvoltarea afacerilor. Sunt puse la bătaie aproape 16 miliarde de euro, bani care trebuie să ajungă, în următorii 5 ani, la fermierii de peste tot.

Până la primăvară, specialiștii din agricultură vor străbate la pas comunele din tot județul, pentru a promova oportunitățile de finanțare din Planul Național Strategic (PNS) 2023 – 2027. Activitățile de informare se vor desfășura în cadrul acțiunii „Caravana Cunoașterii”, programată să se desfășoare în perioada 16 ianuarie – 28 februarie 2023. Aprobat încă din luna decembrie a anului trecut, Planul Național Strategic dispune de un buget de aproape 16 miliarde de euro, bani care trebuie să ajungă la fermierii de peste tot, atât sub forma clasicelor plăți pe suprafață sau plăți redistributive etc, cât și a diverselor măsuri de sprijin acordate în scopul creșterii competitivității și a îmbunătățirii mediului și a zonelor rurale etc.

89 tipuri de sprijin nerambursabil

Practic, „Caravana Cunoașterii” presupune un calendar bogat de întâlniri cu fermierii, în cadrul cărora aceștia pot afla despre finanţările europene pe care le pot accesa în proiectele lor de dezvoltare. „Pentru comunicarea acestor informații, cât și pentru lămuriri suplimentare, specialiștii DAJ Bacău se vor deplasa la toate UAT-urile din județ, astfel încât cei interesați să beneficieze de cele mai recente noutăți în domeniul finanțărilor europene, în scopul dezvoltării sectorului agroalimentar românesc”, au sublinat reprezentanții Direcției pentru Agricultura Județeană (DAJ) Bacău. Astfel, la nivel de județ, primele localități unde vor ajunge specialiștii Direcției Agricole sunt comuna Poduri, urmată de comunele Livezi și Bogdănești, apoi Sascut și Urechești, iar la final Podu Turcului și Vultureni. De reținut că noul Planul Național Strategic prevede nu mai puțin de 89 de tipuri de intervenții, dintre care 51 prin Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA și 38 prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală – FEADR. Se urmărește, astfel, „mutarea accentului de la conformitate către rezultate și performanță, pentru a atinge obiectivele europene și naționale”. Totodată, în cadrul PNS, obiectivele de mediu sunt esențiale în implementarea politicii agricole comune – PAC, iar acestea se vor axa pe contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a resurselor naturale, precum şi pe contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor.

Bani pentru fermierii afectați de calamități

Interesant de precizat că, spre deosebire de perioadele de programare anterioare, PNS 2023-2027 vine cu un instrument nou de sprijin, destinat fermierilor care vor înregistra pierderi ale producției agricole din cauza calamităților. Practic, în paralel cu măsura de asigurare 17.1, gestionată de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – AFIR, prin care statul le plătește fermierilor bani pentru asigurarea culturilor și a animalelor, se va înființa un Fond național de asigurare. Acesta va fi constituit din contribuțiile de 3% care le vor fi reținute anual din plățile directe încasate de la stat de fiecare fermier, prin intermediul Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură – APIA.