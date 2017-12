Crucea Roșie Bacău a pornit proiectul umanitar Caravana de Crăciun, destinat famililor nevoiașe din județul Bacău. „Este cel de-al 11-lea an în care încercăm să aducem puțină bucurie acestor oameni. În fiecare zi, echipele Crucii Roșii pleacă pe diferite trasee în județ pentru a împărți produse persoanelor aflate în situație de risc social”, declară lt.col.(r) Dan Marcel Babliuc, director Crucea Roșie Bacău. Angajații și voluntarii Crucii Roșii au ajuns deja în nouă localități Bacău, Comănești, Slănic Moldova, Poduri, Traian, Săucești, Răchitoasa, Blăgești, Cașin. Beneficiarii au primit pachete alimentare și produse de igienă, jucării și dulciuri. Echipele Crucii Roșii continuă deplasările în județ în această săptămână, până în pragul Sărbătorilor de Crăciun. 0 SHARES Share Tweet

