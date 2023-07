Când fake-ul devine realitate

,,Organizația Națiunilor Unite a dezvăluit existența unui serviciu –automatizat- de verificare a faptelor pentru a contracara așa-numita dezinformare și discursul instigator la ură pe internet, într-un proiect în parteneriat cu organizații finanțate de Big-Tech și Soros….” ne informează https: //www. breitbart. com/ europe/ 2023/ 06/ 19/un- unveils- automated- fact- checking- tool-to- counter-disinformation- and- hate- speech/ Pe situl oficial al organizației, https://www.undp.org/digital/iverify, sistemul de monitorizare și control este definit astfel; ,, iVerify este instrumentul automat de verificare a faptelor care poate fi utilizat pentru a identifica informațiile false și pentru a preveni și a atenua răspândirea acestora…iVerify oferă actorilor naționali un pachet de asistență pentru a îmbunătăți capacitatea de identificare, monitorizare și răspuns la amenințările la adresa integrității informațiilor.” Cu alte cuvinte, ONU, văzând capacitățile noastre mediocre de discernământ, s-a hotarât să ne protejeze chiar fără acordul nostru și să înlăture definitiv orice voce care contravine narațiunii oficiale, oricare ar fi ea.

În România lucrurile sunt mai simple; se emite un act normativ cu putere de lege care statuează care este adevărul. De pildă, OUG Nr. 67din 30 iunie 2023 ,,privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare”, spune în preambul ; ,, creşterea costurilor de producţie la niveluri nesustenabile şi implicit a preţurilor pe piaţă ale produselor agricole primare şi ale produselor alimentare procesate care au condus la majorarea preţurilor unor produse agricole şi agroalimentare de bază, determinând scăderea puterii de cumpărare a populaţiei,….” este generată de, cităm; ,, agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei care a determinat creşterea preţului pe piaţă al energiei şi gazelor naturale şi a condus la efecte negative majore asupra preţului resurselor materiale utilizate în agricultură, precum îngrăşăminte chimice, combustibili şi pesticide, aceste creşteri au un impact direct asupra securităţii alimentare şi a accesibilităţii preţurilor alimentelor la nivel mondial.” Dacă ne amintim istoricul liberalizării prețului la gaze și energie, justificarea din OUG pare un fake. Iată ce spunea Guvernul pe site-ul oficial https://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/noul-calendar-de-liberalizare-a-pretului-la-geze-naturale-din-productia-interna-pentru-consumatorii-casnici , cu ceva vreme în urmă; ,,Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, noul calendar de liberalizare a preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, …… Calendarul de liberalizare a preţului gazelor naturale din producţia internă are în vedere perioada 1 iulie 2015 – 30 iunie 2021. Calendarul de liberalizare este rezultatul negocierii cu reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional, Uniunii Europene şi Băncii Mondiale,…” Înainte de declanșarea conflictul din Ucraina, prețurile la energie o luaseră razna tocmai urmare a liberalizării negociate cu reprezentanţii FMI, UE și Băncii Mondiale, în condițiile implementării politicii de decarbonificare, adică a distrugerii surselor clasice de producere a energie. Dintr-o altă perspectivă, nu ,,agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei a determinat creşterea preţului pe piaţă al energiei şi gazelor naturale”, ci decizia UE de a bloca importul produselor energetice din Rusia, pe care UE a trebuit să le suplinească achiziționându-le la prețuri mult mai mari din SUA ori de la intermediari ce importau din Rusia și le speculau în Europa. Paradoxal, pe termen scurt asta a convenit tuturor guvernelor. Un preț la energie mai mare a majorat prețul în cascadă la toate produsele, iar TVA-ul colectat cu această ocazie a astupat parțial găurile bugetare și a permis politicienilor să se laude cu performanțele guvernării lor. Tot din categoria informațiilor ,,oficiale”, e aceea că rușii pierd războiul. De mai bine de un an îl tot pierd pentru că nu mai au nici rachete, nici microcipuri și nici proiectile. A susține contrariul, te plasează în zona pro-putinistă. Ultima declarație a Secretarului de stat american, Antony Blinken, de săptămâna trecută după care; ,, Ucraina a eliberat deja jumătate din teritoriul pe care Rusia îl ocupase iniţial în timpul invaziei sale”, a pus în încurcătură media oficială. Nimeni nu a îndrăznit să spună că Antony Blinken vede alt film. Tot după narațiunile oficiale, Rusia merge prost economic și sancțiunile au doborât-o. Lucrurile stau tocmai pe dos. Țările europene gâfâie sub povara datoriilor, iar dolarul SUA se află în picaj. Anul trecut, în luna septembrie, un dolar american era cotat la BNR cu 5,1794 lei. Luni, la începutul acestei săptămâni dolarul era cotat la 4,4437 lei. Nu economia noastră performantă a făcut asta, ci tiparnița SUA și coalizarea țărilor din Asia, Africa și unele state arabe care au văzut pericolul potențial al înghețării activelor lor în dolari, iar iminenta apariție a monedei BRICS, evaluată în aur, ca alternativă la dolar, a accelerat procesul. Că este așa, ne-o demonstrează, de pildă, moneda unei țări neutre, cum e Elveția, care s-a dovedit mult mai stabilă. În luna septembrie anul trecut un franc era cotat de BNR cu 5,1625 lei, iar la începutul acestei săptămâni cotația era de 5,1208. ,,Principalele bănci de stat din China vindeau dolari pentru a cumpăra yuani pe piaţa spot offshore, în tranziţiile de joi din Asia, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. Vânzarea de dolari de către băncile de stat este menită să încetinească ritmul deprecierii yuanului, ….” ne informa săptămâna trecută https://www.stiripesurse.ro/disperarea-a-lovit-in-china-dupa-ce-yuanul-s-a-prabusit-bancile-au-ajuns-sa-cumpere-valuta-nationala-din-offshore_2998523.html. În fapt, așa cum anticipam într-un material anterior, contrar a ceea ce se insinua în textul sus citat, China, cel mai mare creditorl al SUA deținător de dolari americani, încearcă să scape de această monedă. În ultimul secol, sistemele monetare s-au schimbat, în medie, la fiecare 30-40 de ani. Înainte de 1914, sistemul monetar global se baza pe standardul aur clasic, care era mult mai sigur. Și dolarul a avut o ,,ancoră de aur”, (35 de dolari pe uncie echivalent 28.3495 gr.) până în 1971. De atunci au trecut 52 de ani iar șantajul monetar al biletului verde s-a accentuat pe măsura trecerii timpului. Națiunile știu că, în timp ce Rusia este ținta actuală a sancțiunilor, oricare dintre ele pot deveni cu ușurință următoarea victimă. În condițiile în care China ar crește presiunea asupra Taiwanului, atunci și ea ar putea fi supusă sancțiunilor bazate pe dolari. Singura modalitate de a scăpa de sancțiuni este să scapi de dolar. Asta explică în mare măsură dezvoltarea destul de rapidă a proiectului noii monede BRICS, care urmează să fie anunțată luna viitoare (22 august). Practic, un nou război a început. Un război valutar dezvoltat inițial ca un conflict militar zonal în Europa de Est. Intervenția SUA în acest conflict, cu toată greutatea blocului NATO – UE și instituțiilor internaționale controlate de alianța euro-atlantică, a scindat planeta și i-a forțat pe actorii statali să-și aleagă tabăra. Sigur, astfel de analize sunt din perspectivă oficială fake-uri inacceptabile. Faptul că presa mainstream nu vorbește despre astfel de evenimente, nu le face inexistente. În ciuda ignorării subiectului, în această săptămână, premergător summitului BRICS, va avea loc Summitul Rusia-Africa. Acesta ar fi al doilea și urmează să se desfășoare în perioada 27-28 iulie, la Sankt Petersburg. Din cele 49 de țări care și-au confirmat participarea la summit, mai mult de jumătate dintre statele africane vor fi reprezentate la cel mai înalt nivel, al șefilor de stat și de guvern. ,,… această abordare a țărilor africane demonstrează intenția lor fermă de a dezvolta relații cu Rusia, în ciuda unei presiuni fără precedent din partea Occidentului”, ne spune https://www.sb.by/en/almost-fifty-countries-ready-to-participate-in-russia-africa-summit.html , citând un oficial rus. Epuizându-și sancțiunile împotriva Rusiei, fără rezultate notabile, SUA ca un vânător novice și-a folosit excesiv puterea armei. Apăsând neglijent pe trăgaci, a consumat și ultimul cartuș, ratând ținta. Acum e dezarmat în fața ursului…

Jr. Adrian M. Ionescu