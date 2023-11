Campanie de Informare și Educare: Depistarea Precoce a BPOC

băcăuanii sunt așteptați vineri, 17 noiembrie, între orele 9.00-17.00, în Piața Tricolorului pentru testări gratuite

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău se angajează, cu sprijinul Primăriei Bacău, într-o campanie amplă de informare și educare a publicului privind importanța depistării precoce a Bronhopneumopatiei Obstructive Cronice (BPOC), marcând în mod special Ziua Mondială de luptă împotriva BPOC, pe 17 noiembrie, zi care coincide cu Ziua Mondială Antifumat. În cadrul acestui demers, se va organiza un eveniment de amploare în Piața Tricolorului din fața Casei de Cultură Bacău, care va include investigații gratuite de spirometrie și consultatii oferite de către medici și asistenți specializați.

Despre BPOC și importanța depistării precoce

Bronhopneumopatia obstructivă cronică este o afecțiune cu o prevalență în creștere la nivel global, devenind o povară semnificativă pentru sistemele de sănătate. Dacă în 2002 BPOC era a cincea cauză principală de deces, estimările indică faptul că până în 2030 aceasta va deveni a treia cauză de mortalitate. Recunoașterea și gestionarea timpurie a simptomelor devin esențiale pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților și reducerea impactului acestei boli.

Spirometria: Un instrument de depistare eficient

Investigația de primă alegere în diagnosticul BPOC este spirometria, o metodă non-invazivă care evaluează funcția pulmonară. Este esențial ca publicul să înțeleagă această procedură și să conștientizeze importanța efectuării acesteia atunci când apar primele simptome. Cu o abordare simplă și accesibilă, spirometria poate contribui semnificativ la depistarea precoce și la gestionarea eficientă a BPOC.

Eveniment în Piața Tricolorului

În data de 17 noiembrie 2023, între orele 9.00-17.00, Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău organizează un eveniment în Piața Tricolorului, având ca scop oferirea de spirometrii gratuite și consultatii pulmonare. Un număr de 8 medici și 8 asistenți specializați vor fi prezenți pentru a efectua investigații și pentru a răspunde întrebărilor participanților. Pentru a asigura confortul participanților, vor fi amenajate două corturi incalzite: unul pentru consultatii și aparatura necesară, iar celălalt va servi ca sală de așteptare. Această inițiativă vine în sprijinul comunității și oferă o oportunitate unică pentru cetățeni de a-și verifica starea de sănătate pulmonară. Spitalul dorește să mulțumească companiilor DEDEMAN, LINDE și GRAFIT INVEST pentru sprijinul financiar și logistic acordat în organizarea evenimentului. Colaborarea strânsă cu aceste companii a facilitat punerea în practică a acestei campanii și a contribuit la susținerea pacienților cu afecțiuni respiratorii.

Toți cei interesați, indiferent de vârstă sau localitate, sunt invitați să participe la acest eveniment important. Depistarea precoce a BPOC poate face diferența în calitatea vieții tale. Așadar, alătură-te nouă în Piața Tricolorului din centrul Municipiului Bacău pe 17 noiembrie 2023, pentru a beneficia de spirometrii și consultatii gratuite. Împreună, putem lupta împotriva BPOC și promova sănătatea pulmonară în comunitatea noastră.

BPOC-ul este o afecţiune caracterizată prin obstrucţia parţial reversibilă a căilor respiratorii, conform ghidului GOLD. Obstrucţia este de obicei progresivă, cu un răspuns inflamator anormal la particulele de noxe şi gaze asociându-se cu manifestări sistemice. BPOC-ul reprezintă un grup de boli cronice ireversibile ce determină dispnee prin obstrucţia bronşică (bronşită cronică sau emfizem). Mecanismul obstrucţiei este diferit pentru fiecare entitate. In bronşita cronică este semnalata prezenţa tusei cu expectoraţie cel putin trei luni pe an doi ani consecutiv. Emfizemul pulmonar presupune distrucţia alveolelor cu predominanţa dispneei ca şi simptomatologie clinică. În prezent BPOC-ul este considerat ca boala cu prevalenţă în creştere la nivel global, mult subdiagnosticată şi raportată, cauză majoră de mortalitate şi invaliditate.

Din aceste motive, este justificat pe deplin interesul crescut pentru studiul terapiilor de reabilitare respiratorie cât şi pentru noi perspective în acest domeniu. Astăzi, tratamentul medicamentos nu mai este suficient pacientului cu patologie respiratorie. Acesta are nevoie de un ansamblu de măsuri complementare şi progresive, care să vizeze ameliorarea condiţiei clinice şi a condiţiei fizice globale.

În tot acest context al BPOC-ului se impune recuperarea respiratorie cu toate componentele ei : program de kinetoterapie, educaţie, suportul psihosocial, comportamental si nutriţional.

Recuperarea respiratorie este un program multidisciplinar de ingrijire a pacienţilor cu afecţiuni respiratorii cronice ce are drept scop creşterea calităţii vieţii pacientului prin creşterea activităţii fizice, reintegrarea în societate şi recâştigarea autonomiei. Programele de recuperare pot să fie folosite de la pacienţii cu risc de BPOC pana la BPOC sever.

Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătaţii (OMS), reabilitarea (recuperarea) reprezintă: “folosirea tuturor mijloacelor cu scopul de a reduce impactul condiţiilor generatoare de dizabilităţi şi handicap şi de a permite acestora să reuşească să se integreze optimal în societate“

Un programul de recuperare respiratorie, pe langa tratament medicamentos de sustinere, consta in:

 exerciții fizice pe bicicletă / covor rulant adaptate fiecărui pacient în parte;

 antrenament membre superioare, muşchi respiratori;

 tehnici de drenaj a secreţiilor bronșice, exerciţii de respiraţie;

 gimnastică medicală;

 educaţie terapeutică (discuţii cu echipa medicală al caror scop este să îmbunătăţească cunoştinţele despre boală şi tratament);

 consiliere psihologică, nutriţională.

Efortul efectuat va fi adaptat în funcţie de posibilităţile fiecărui pacient. Pentru aceasta, înainte de începerea programului se vor efectua câteva teste funcţionale respiratorii care au drept scop măsurarea afectării respiratorie.

Obiectivele recuperării respiratorii sunt:

o diminuarea simptomatologiei

o încurajarea participării în activităţi fizice şi sociale

o renunţarea la fumatul activ şi pasiv

o schimbarea stilului de viaţă prin modificări cu efect benefic pe termen lung

o prevenirea invalidităţii respiratorii

o creşterea calităţii vieţii

Pacientul poate fi adresat acestui program de reabilitare respiratorie de către medicul care a pus diagnosticul şi monitorizează tratamentul bolii respiratorii.

Investigatia de prima alegere in despistarea BPOC ului este SPIROMETRIA. Vom expune in randurile urmatoare ROLUL EI IN DIAGNOSTICAREA SI MONITORIZAREA tutror BOLILOR PULMONARE si a BPOC ului in special

În România, aproximativ o treime (33%) din locuitori sunt fumători, iar aproximativ o treime (29%) din cei nefumători sunt foști fumători. Fumatul reprezintă un factor de risc pentru numeroase afecțiuni printre care și cele pulmonare. În acest context, una dintre metodele prin care ne putem „testa” plămânii este spirometria.

Ce este spirometria?

Spirometria este un test prin care se măsoară cât de „sănătoși” sunt plămânii și poate fi folosită pentru a diagnostica sau monitoriza unele afecțiuni pulmonare. În timpul testului veți expira (sufla) cât de mult aer și cât de tare puteți într-un dispozitiv numit spirometru. Testul măsoară cât de mult aer expirați în total și cât de mult aer expirați în prima secundă a testului. Este un test de efort, nu este dureros și durează de obicei aproximativ 10-15 minute.

Cand ar trebui să fac o spirometrie?

o cand sunteți fumător, ați fumat sau ați lucrat mult timp într-un mediu cu noxe respiratorii;

o cand tușiți des;

o cand rămâneți fără respirație când mergeți mai repede;

o cand sunteți îngrijorat de sănătatea plămânilor dumneavoastră;

o cand urmați deja tratament pentru o afecțiune pulmonară.

În ce constă testul?

În primul rând vi se va explica de către medic/asistent medical, înainte de începerea testului, cum trebuie să suflați. De asemenea, nasul va trebui pensat cu un clips pentru a nu respira pe nas. La începutul testului, veți fi rugat să respirați profund (inspir profund urmat de expir ușor) pe gură, în spirometru. Apoi va trebui să suflați cu putere în spirometru, procedura reluându-se de cel puțin 3 ori.

În timpul executării testului trebuie să:

o respirați cât mai profund cu buzele strâns lipite de piesa bucală;

o nu introduceți limba în interiorul piesei bucale;

o încercați să suflați cât de tare puteți;

o continuați să suflați până când nu mai aveți aer în plămâni sau medicul vă spune să vă opriți.

Cum interpretăm rezultatele?

Medicul va analiza rezultatele – CVF (capacitatea vitală forțată) și VEMS (volumul expirator maxim în prima secundă) – pentru a stabili cât de bine funcționează plămânii dumneavoastră. Dacă cantitatea de aer suflată în prima secundă este scăzută, este posibil ca să aveți o îngustare (obstrucție) a căilor aeriene, probabil din cauza unui astm bronșic sau BPOC (bronhopneumopatie obstructivă cronică). Dacă sunteți deja sub tratament inhalator pentru una din boli, spirometria poate ajuta la evaluarea tratamentului. Acest test poate fi folosit și pentru înlăturarea suspiciunii unor alte afecțiuni pulmonare.

Pentru fiecare persoană există un interval în care valorile sunt considerate normale pentru vârsta și înălțimea ei.

Cum ar trebui să ne pregătim înainte de a efectua testul?

Rezultatele spirometriei pot fi influențate de anumite activități precum fumatul, consumul de cafea și/sau alcool, exerciții fizice intense sau mese copioase. De asemenea, dacă urmați tratament inhalator medicul vă poate solicita oprirea acestuia înainte de test.

Astfel, trebuie evitate:

o hainele strâmte – care împiedică expansiunea toracelui;

o fumatul – cu 1 oră înainte de test;

o alcoolul – cu 4 ore înainte de test;

o mesele copioase – cu 2 ore înainte de test;

o efort fizic intens – cu 30 de minute înainte de test;

o medicație bronhodilatatoare – cu 6, 12 sau 24 ore înainte de test.

Ce probleme pot apărea în timpul testului?

Pentru unele persoane, poate fi dificil să sufle cu putere în spirometru. Dacă vă simțiți obosit sau ușor amețit, rugați medicul să faceți o scurtă pauză înainte de a încerca din nou. Se poate întâmpla ca în timpul testului să vă vină să tușiți, în acest caz opriți testul (nu tușiți în spirometru), eliberați-vă căile aeriene și apoi reîncepeți.

Ce se întâmplă dacă rezultatul testului nu este normal?

Este posibil ca doctorul să vă administreze un medicament inhalator care vă ajută să respirați mai ușor și apoi să repetați testul după 15-20 de minute. Acest lucru are scopul de a vedea dacă modificările testului sunt reversibile. Astfel, în funcție de răspunsul dumneavoastră la acest medicament, cunoscut sub numele de bronhodilatator, se va diferenția astmul bronșic (în care reversibilitatea este semnificativă) de BPOC (în care reversibilitatea este minimă sau deloc).

Rezultatul testului este normal, asta înseamnă că sunt sănătos?

Dacă aveți simptome tipice de astm bronșic iar spirometria este normală este în continuare posibil să aveți astm bronșic. Dacă fumați sau lucrați într-un mediu în care sunteți expus la noxe respiratorii (precum praf, fum, scame etc.) și rezultatul testului este în limite normale, aveți în continuare un risc de a dezvolta o afecțiune pulmonară. Niciodată nu este prea târziu pentru a vă lăsa de fumat, iar primul pas poate fi acela de a cere ajutor specializat.

Va mai trebui să repet spirometria?

Dacă ați fost sau sunteți diagnosticat cu o afecțiune pulmonară (precum astm bronșic sau BPOC) este posibil ca medicul să vă ceară să repetați periodic spirometria pentru a monitoriza acea afecțiune. De asemenea, persoanele care lucrează în mediu cu noxe respiratorii, vor efectua periodic acest test în cadrul examenului de medicina muncii.