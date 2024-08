În perioada 28-30 august 2024, Centrul de Cultură „George Apostu” găzduiește cea de-a doua ediție a proiectului „CAMERA OBSCURĂ. Rezidență deschisă de artă fotografică”, un eveniment dedicat pasionaților de arta fotografică și organizat în parteneriat cu Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Tema centrală a ediției din acest an este „POLAROID”, o alegere inspirată de fascinanta poveste a inventatorului american Edwin Land. Acesta, în 1929, a reușit să creeze primul polarizator sintetic din lume, punând bazele unui fenomen ce avea să revoluționeze fotografia. În 1947, Land a lansat prima cameră instantanee cu film, cunoscută inițial sub numele de Land Camera, care a devenit rapid un succes comercial sub brandul „Polaroid”. Această tehnologie a transformat modul în care oamenii percep și interacționează cu fotografia, devenind un simbol al creativității și spontaneității vizuale.

Rezidența de artă fotografică reprezintă un cadru ideal pentru studenții și masteranzii de la Secția foto-video a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, oferindu-le ocazia de a-și desfășura practica de specialitate într-un mediu stimulant și profesionist. Pe parcursul celor trei zile, participanții vor avea oportunitatea de a aprofunda tehnica polaroid, de a studia echipamentele puse la dispoziție de către Centrul de Cultură „George Apostu” și de a-și dezvolta abilitățile de fotografiere într-un context practic și teoretic.

Deschiderea rezidenței va fi marcată de o expoziție specială, care va include fotografii realizate în cadrul atelierelor din ediția precedentă, sub titlul „CAMERA OBSCURĂ. Rezidență deschisă de artă fotografică”. În plus, vor fi expuse și lucrări polaroid semnate de artistul vizual Ovidiu Ungureanu, care va aduce o notă distinctivă evenimentului prin viziunea sa artistică unică.

Coordonatorii proiectului, conf. univ. dr. Bogdan Teodorescu și artistul Ovidiu Ungureanu, vor ghida participanții pe parcursul întregului eveniment, asigurând un program de activități divers și captivant, menit să stimuleze creativitatea și să încurajeze dezvoltarea competențelor specifice artei fotografice.

Proiectul „CAMERA OBSCURĂ. Rezidență deschisă de artă fotografică” se înscrie în programul cultural din 2024 al Centrului de Cultură „George Apostu”, care se desfășoară sub egida „Patrimoniu – valoare și valorizare”. Această inițiativă culturală subliniază angajamentul instituției de a promova arta și cultura, oferind tinerilor artiști oportunități valoroase de exprimare și dezvoltare artistică.