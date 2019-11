⦁ evenimentul include și ediția a 26-a a Topului județean al firmelor, organizat în trei orașe din județ

Camera de Comerț și Industrie (CCI) din Bacău organizează, în perioada 9 – 13 decembrie, ediția a doua a manifestărilor „Ziua Economiei Băcăuane”. Manifestările includ ediția a 26-a a Topului firmelor, iar laureații care urcă pe podium vor fi premiați la festivitățile care vor avea loc în Bacău, la Onești și în zona Moinești. Și programul manifestărilor este unul complex, structurat pe toate cele cinci zile din program, cu sprijinul universităților „Vasile Alecsandri” și „George Bacovia” și a Centrului de Cultură „George Apostu”.

Noua concepție de organizare și criteriile de clasificare a firmelor în top au fost prezentate, miercuri, 20 noiembrie, într-o conferință de presă la care au participat, alături de președintele CCI Bacău, Doru Simovici, și de directorul general al organizației, Mihai Tulbure, decanul Facultății de Științe Economice a Universității „Vasile Alecsandri”, prof. univ. dr. ing. ec. Ovidiu Leonard Turcu, și directorul Centrului de Cultură „George Apostu”, Geo Popa.

Conform programului manifestărilor, pe 9 decembrie, la Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacău vor avea loc o suită de dezbateri asupra stării economiei județului, iar pe 10 decembrie, în aceeași locație, va avea loc și prezentarea Topului firmelor din județ, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” conferința „Securitatea cibernetică”, iar la Centrul de Cultură „George Apostu” vernisajul expoziției „Patrimoniul la Centenar”.

Pe 11 decembrie, în Aula Universității „Vasile Alecsandri” va avea loc conferința „Contribuția mediului universitar la dezvoltarea antreprenoriatului și afacerilor din județ”, iar în Salonul Pensiunii Magic Garden, din Dărmănești, va avea loc Topul firmelor din zona Moinești.

Pe 12 decembrie, va fi prezentat Topul firmelor din zona Onești, la Salonul Alexander din municipiu, iar la Sala Ateneu din Bacău va avea loc un concert dedicat comunității de afaceri.

Pe 13 decembrie, în Aula Universității „George Bacovia” va avea loc conferința „Relația mediului de afaceri cu mediul universitar”, iar la Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacău Gala laureaților Topului firmelor din zona Bacău.

Asupra criteriilor de alcătuire a Topului firmelor din acest an, a altor amănunte privind ansamblul manifestărilor „Zilele Economiei Băcăuane” și a opiniilor unor parteneri ai Camerei de Comerț și Industrie vizavi de acest eveniment, vom reveni cu amănunte.

„Am ales un format nou pentru manifestările din acest an, iar între parteneri se mai numără și Inspectoratul Școlar Județean, dar și Filarmonica din Bacău. Am hotărât să venim noi către firme, în trei centre de manifestări, dar am dedicat economiei băcăuane cinci zile de dezbateri asupra stării acestei economii, asupra căreia am insistat, de fapt, anual, din 1997, și pentru că în Legea camerelor de comerț se află distinct o asemenea prevedere”.

Doru Simovici, președintele Camerei de Comerț și Industrie Bacău