Cafenea Publică la Moinești de Ziua Mondială a Sindromului Down

Asociatia Sindrom Down Bacău (ASDBC) în parteneriat cu Asociația Down Clopoțica Onești, organizează în perioada 15 martie -17 martie 2024, la Complex Parc Pini Moinești Cafeneaua Publică dedicată Zilei Mondiale a Sindromului Down 2024, cu tema anului 2024: Echitate în sănătate!

Activitățile mobilității au ca fundament celebrarea Zilei Mondiale a Sindromului Down din 21 martie, o zi dedicată drepturilor, incluziunii și stării de bine a persoanelor cu sindrom Down, o zi recunoascută de către Uniunea Europeană, Națiunile Unite, Organizația Mondială a Sănătății si respectată în toată lumea. Se vor putea vizualiza expoziția photovoice a tinerilor implicați în proiect și mesajele lor de sensibilizare către comunitate.

Data de 21 martie simbolizează triplarea cromozomului 21 și condiția unică a persoanelor cu sindrom Down. Cafeneaua Publică din data de 16.03.2024 se va concentra pe schimbul de informații, dialogul cu decidenții, valorificând participarea a 21 de tineri cu sindrom Down și 21 de tineri tipici, a stakholderilor din plan local și regional privind barierele cu care persoanele cu sindrom Down se confruntă în mediul lor de viață. Aceste bariere le limiteaza activitățile zilnice și participarea în societate.

„Mobilitatea este integrată proiectului „Autoritate morală și sens participativ”- un proiect de participare a tinerilor cu număr de referință 2023-1-RO01-KA154-YOU-000144393, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+. „Șanse egale la speranță!” este motto-ul sub care timp de 18 luni se creează o experiență de învățare și participare pentru tinerii din Bacău și din organizațiile partenere din țară, un bun prilej de a înțelege mai bine potențialul tinerilor cu sindrom Down.

Venim cu oferta de inspirație și motivație pentru a descoperi cum putem iniția transformări în realitățile cotidiene ale tinerilor cu dizabilități intelectuale în dialog cu autoritățile publice, prin disciplină, prin muncă și curajul de a șinti mai sus”, a declarant Gabriela Oteliță, manager de proiect.