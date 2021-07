Recent, reprezentanți ai spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși și ai C.A.S. Bacău au semnat contractul de servicii medicale pentru anul 2021 – 2022.

,,Am reușit să încheiem cel mai bun contract; are cea mai mare creștere din ultimii ani. Substanțialul spor de venituri ne va permite să mărim numărul spitalizărilor continue, a celor de zi, dar, mai ales, ne va asigura îmbunătățirea și diversificarea serviciilor medicale. Acest contract foarte favorabil, chiar istoric, nu ar fi fost posibil fără atingerea unor indicatori de performanță care au fost în creștere, de la an la an.

Mulțumim celor care au avut încredere în noi, care au sprijinit și încurajat actualul trend de dezvoltare al spitalului buhușean, celor care s-au implicat în negocierea acestui contract, dar și celor care au sprijinit promovarea imaginii instituției noastre”, ne-a spus ing. Constantin Poiană, managerul instituției.

Primarul orașului, ing. Vasile Zaharia apreciază că valoarea acestui contract reprezintă un nou argument important pentru menținerea evoluției favorabile a statutului actului medical:

,,Spitalul s-a bucurat în ultimii patru ani de o atenție specială din partea Primăriei și a Consiliului local. S-a investit pentru reabilitarea clădirii spitalului, în aparatura și tehnica medicală, în spații de cazare pentru cadrele medicale. Efectul a fost cel așteptat: au fost atrași mulți alți medici, la toate specialitățile, pentru a lucra la noi.

Eforturile echipei de management din ultimii ani, dar mai ales cele din timpul pandemiei, au convins. Nu întâmplător, forurile sanitare au decis ca în acest an finanțarea contractatului de servicii medicale să fie substanțial mai bună și să ne permită menținerea acestui trend fericit în activitatea spitalului”.