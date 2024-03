Bogdan Dumitrache, Cosmina Stratan, Sergiu Costache, Șerban Pavlu și Marian Râlea joacă în „Băieții buni ajung în Rai”, din 22 martie la cinema

Actorii Bogdan Dumitrache, Cosmina Stratan, Sergiu Costache, Șerban Pavlu și Marian Râlea joacă în „Băieții buni ajung în Rai”, comedia romantică regizată de Radu Potcoavă și distribuită de Forum Film, din 22 martie în cinematografele din România.

Lungmetrajul produs de Wearebasca (Claudiu Mitcu, Ioachim Stroe, Robert Fița) va putea fi urmărit în peste 60 de cinematografe din țară: în rețelele Cinema City, Cineplexx, Happy Cinema, Inspire precum și la cinematografele Movieplex din Plaza Romania, Hollywood Multiplex Mall Vitan, Cinema One Brașov și Satu Mare, Cinema Palace Oradea, Cinema Victoria Cluj, Cinema Trivale Pitești și Sinaia, Cine Gold Sibiu, Cinema Călărași, Cinema Capitol Onești, Csiki Mozi Miercurea Ciuc, Cinema „Florin Piersic” Cluj-Napoca și Cinema Mon Amour din Piatra Neamț, Cinema Independența Târgoviște, TV Sat Ioan Manole din Galați și Cinema Ion Besoiu din Sibiu, Cinema Timiș din Timișoara, Cinema Scala Zalău și Cinema Unirea Botoșani.

Premiera de gală a filmului a avut loc pe 18 martie, la Cinema City AFI Cotroceni, în prezența a 600 de invitați. Echipa filmului a fost aplaudată de colegi din industria cinematografică, printre care actorii din serialul „Clanul” Maria Obretin și Silviu Mircescu, actrițele Dana Rogoz, Andreea Vasile, Ioana Bugarin, Mara Bugarin, Bianca Brad, Corina Dănilă, Daniela Nane, cântăreața Julie Mayaya, vedetele TV Zarug și Jazzy Jo, alături de artiști, muzicieni, jurnaliști, creatori de conținut. Mai mulți sportivi au susținut, de asemenea, filmul: fotbaliștii echipei naționale Iulian Miu, George Ogăraru și fotbaliști CSA Steaua.

Cu o poveste ce imaginează o plajă pustie, unde totul pare liniștit și fără alte surprize decât apariția tuturor celor necesare, la discreție, ca spațiu în care un bărbat decedat într-un accident de mașină își petrece zilele înainte de posibila intrare în Rai, filmul îi are în rolurile principale pe Bogdan Dumitrache și Cosmina Stratan. Foști colegi de liceu care au împărtășit o primă iubire și un plan comun care s-a pierdut odată cu plecarea la facultate, Dan și Laura se revăd acum și au, poate, o nouă șansă. Iar întâlnirea cu părinții (Marian Râlea și Aura Călărașu), îi oferă lui Dan o altă perspectivă. Sfântul Petru (Sergiu Costache) îi ajută cu cele de trebuință, iar Dumnezeu (Șerban Pavlu) îi veghează. Printre cei vii, Ada (Florentina Țilea), soția lui Dan își petrece doliul fără știrea fiicei lor, Zoe (Ilinca Sava), iar prietenul cel mai bun (Liviu Pintileasa) își găsește alinarea după o vizită neașteptată. „ La acest film, am vrut să am o libertate totală, să merg cu secvențele fix acolo unde mă conduc ele: spre o emoție sau spre un hohot de râs.”, spune regizorul Radu Potcoavă. „Sper ca publicul să vină la filmul nostru, să râdă și, pentru o oră și jumătate, să uite de job, de trafic, de cozi, de rate și, în general, de toate grijile vieții cotidiene; să respire un pic pe o plajă pustie, cu o bere în față, gândindu-se dacă să se bage la umbră sau să mai facă o baie…”

Imaginea filmului „Băieții buni ajung în Rai” este semnată de Andrei Butică, montajul a fost realizat de Cătălin Cristuțiu, de sunet s-a ocupat Alexandru Dumitru și de muzică Alin Zăbrăuțeanu, iar Mălina Ionescu semnează scenografia și costumele.



O bună parte dintre membrii echipei filmului adaugă anul acest în palmares noi nominalizări la Premiile Gopo: Șerban Pavlu este nominalizat în Categoria cel mai bun actor în rol secundar („Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”), Andrei Butică în categoria Cea mai bună imagine („Boss”), Cătălin Cristuțiu în categoria Cel mai bun montaj („Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii”), Alin Zăbrăuțeanu pentru Cea mai bună muzică originală („Warboy”) și Cel mai bun sunet („Mammalia”). Wearebasca este compania de producție a două dintre documentarele nominalizate la Premiile Gopo 2024: „De ce mă cheamă Nora când cerul meu e senin” și „Vulturii din Țaga”, precum și a unuia din cele cinci scurtmetraje nominalizate – „Două vorbe, trei minciuni” (regizat de Ioachim Stroe, unul din cei trei producători ai filmului „Băieții buni ajung în Rai”.