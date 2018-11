Compania băcăuană Electric Plus, producătorul de tâmplărie PVC sub brandul Barrier, dar și de rulouri și uși de garaj, investește în dezvoltarea capacității de producție, dar și în condiții mai bune pentru fidelizarea propriilor angajați. Electric Plus are în derulare o investiție de 12 milioane de euro într-un nou spațiu logistic, într-un show-room și altele asemenea, dar a pus la bătaie în jur de 600.000 de euro și în modernizarea unui bloc de locuințe pentru salariații tineri aflați la început de drum.

În zona de sud a Bacăului, în cartierul Tache (pe strada Bucegi), în prezent este încă în lucru renovarea unui fost „bloc de nefamiliști”, care are 60 de camere. Un bloc ghetou, preluat de Electric Plus anul trecut (de la fostul TMUCB). Acolo – am aflat de la directorul de marketing al companiei, Gabriel Miron – lucrările se vor finaliza în circa șase-zece luni și vor apărea 50 de garsoniere și zece apartamente cu toate dotările necesare. „Este un ajutor pe care compania îl dă angajaților care sunt la început – a precizat Gabriel Miron. Pentru că foarte mulți provin din jurul Bacăului, cheltuie mulți bani pe chirii. La noi, însă, chiria va fi modică, între 100 și 150 de lei pe lună”.

Blocul trebuia să fie gata până la sfârșitul acestui an, dar investitorul spune că au apărut multe piedici, considerabile, având în vedere mărimea investiției, contextul economic neprielnic, dar și destule impedimente de la Primăria Bacău.

„Avem nevoie de o asemenea investiție și dotare din mai multe motive – a mai precizat directorul Miron. Unul important este lipsa tot mai acută de forță de muncă. Pleacă mulți în străinătate, din Bacău, dar ne confruntăm tot mai mult și cu mobilitatea internă. Adică mulți pleacă la Cluj-Napoca, la Timișoara, la București, inclusiv întregi familii ale foștilor noștri angajați. Pentru că în ultimii opt ani se vede tot mai mult degradarea vieții și traiului în Bacău, pe toate planurile”.

Anul 2018 – declara recent presei Adrian Gârmacea, proprietarul Electric Plus – a fost cel mai bun pentru companie. S-a ajuns la vânzări de aproape 90 de milioane de lei, mai mult cu 3% față de anul anterior. Iar numărul de angajați s-a menținut la 560. Anul viitor se intenționează creșterea producției cu 30%, iar numărul salariaților va fi cu 300 mai mare. Investiția în dezvoltare este împărțită în mai multe etape, iar dacă totul va decurge normal ciclul investițional se va finaliza în 2020.

Ajutor de stat promis de anul trecut, încă neonorat

În cazul Electric Plus se vorbește de mai multă vreme și de un ajutor de stat deja aprobat, în valoare de circa 2 milioane de euro, pentru crearea de noi locuri de muncă. Oficialii companiei spun însă că banii nu au venit nici acum „Am primit diverse adrese pe acest subiect, condițiile s-au verificat de mai multe ori, ni s-a confirmat că putem beneficia de sumă, dar banii încă nu- vedem – ne-a confirmat Gabriel Miron. O adresă vorbește de începerea procedurii pentru modificarea schemei de ajutor de stat instituită conform normelor comunitare. Ni s-a spus că ne calificăm pentru un astfel de ajutor, dar tot primim doarmodificări la modificări”.