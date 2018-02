Actualitate “Biblioteca vie” pentru elevii de liceu de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pentru trei ore, Biblioteca Județeană “C. Sturdza” a găzduit sâmbătă, 17 februarie, o activitate de tipul “Biblioteca vie” organizată de către Federația Tinerilor din Bacău. Evenimentul s-a adresat tinerilor, în mod special liceenilor aflați în an terminal și care vor să afle cât mai multe despre viața de student. Astfel, 22 de tineri studenți, masteranzi sau absolvenți de studii superioare, s-au pus la dispoziția celor peste 150 de liceeni care și-au dorit să afle detalii și care au cerut și sfaturi de la cei care au experiență în studenție. 1 of 11 Detalii de la acest eveniment veți regăsi în ediția de luni, 19 februarie, a cotidianului Deșteptarea. 35 SHARES Share Tweet

