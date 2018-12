Activitate inedită la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău. O întâlnire de suflet, un exemplu pentru viitorii absolvenți, o discuție care îi va putea ajuta în orientarea lor în carieră și viață. O „Bibliotecă vie”, organizată de profesorii Anca Gabriela Lungu-Oprea și Daniela Buznea, pentru cei 296 de elevi din cele 13 clase terminale, care de anul viitor, după ce vor susține examenul de bacalaureat, își vor croi un nou drum, vor păși spre noi orizonturi.

Invitați speciali au fost Radu Mihai Făghian, președintele CECCAR (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) filiala Bacău, și Carmen Barcan, terapeut, ambii absolvenți ai acestui colegiu. Un exemplu viu al unor persoane ce au reușit în viața personală și profesională, modele de urmat, care au împărtășit celor prezenți experiențele și cunoștințele dobândite de-a lungul carierei lor. O discuție interactivă, cu întrebări ale elevilor destul de pertinente („În funcție de ce criterii ați făcut alegeri în viață?”, „Cât de mult v-a influențat familia în tot ceea ce ați întreprins?”, „Unde ați găsit suportul de a continua?” sau „Când ați început să vă puneți întrebarea dacă ceea ce fac e bine?”), prin care s-a dorit crearea unei atitudini motivante și determinante pentru tineri în găsirea unei profesii potrivite aspirațiilor și pregătirii lor. O activitate care va continua în Colegiul Economic, alături de alți invitați care își vor deschide sufletul în fața elevilor… exact ca o „ bibliotecă vie.”

„Sunt elev al acestui liceu, am fost chiar în prima clasă de informatică, dar mereu am avut o afinitate spre tot ce înseamnă domeniul economic. Mă număr însă printre acei norocoși care, în acest moment, face ceea ce îi place. Mereu m-am specializat, am vrut mai mult, dar mereu am făcut totul pentru că mi-a plăcut. Când iubești ceea ce faci, cad bariere. Acesta este exemplul meu. Le spun elevilor, ceea ce și eu am crezut mereu: că și aici, în România, chiar și aici, în Bacău, ai oportunități să te dezvolți și să faci ceea ce vrei să faci. Le spun ca mai întâi să încerce aici. Să nu rateze această șansă, pentru că e posibil ca apoi să regrete. Au profile de specializare foarte căutate, acum, pe piața muncii, și e bine să profite de acest lucru, au condiții favorabile și aici, salariile au început să fie și ele motivante, sunt programe de inserție, sunt fonduri europene ce pot fi atrase, programe de susținere a unei afaceri. Șanse sunt. Important este să vrei să faci ceva și să iubești ceea ce faci. Asta trebuie să înțeleagă ei acum, la început de drum.” Radu Mihai Făghian, președinte CECCAR, filiala Bacău

„Am terminat acest liceu în urmă cu 30 de ani. Sunt încă legată sufletește de colegii și profesorii mei. Am terminat de 30 de ani, și am 30 de ani de muncă. Așa cum a spus și colegul meu, le spun și eu acestor tineri frumoși: este foarte important ca în viață să faci ceea ce îți place. Și dacă faci asta, culmea!, îți și iese. Am fost 7 ani contabil, am lucrat și în comerț, am fost manager în asigurări, apoi am ales ceva ce am simțit că mă reprezintă. Însă ca să ajung până aici, am muncit foarte mult. Dar niciodată nu m-am plâns. Am acum oameni în jurul meu care îmi spun că le-am schimbat destinul. M-am implicat și mă implic mereu în tot ceea ce fac. De aceea spun că este foarte important să alegeți în viață să faceți ceea ce vă place. Și dacă vă apucați de un lucru să îl duceți până la capăt. Cu muncă, dăruire și seriozitate. Cu o gândire logică, limpede, fără a trăi haotic. Altfel nu reușești să obții niciun rezultat. Eu în fiecare zi învăț. Mereu și mereu, pentru a fi mai bun, și mai bun. Și încă un sfat: să nu urmăriți doar cariera, ci și echilibrul unei proprii familii, pentru a fi oamenii unei societăți sănătoase.”

Carmen Barcan, terapeut