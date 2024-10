Barleta a împlinit 30 de ani

La inițiativa a doi prieteni, Horațiu și Florin, care au atras alături de ei alți cinci parteneri — Gigi, Leo, Corneliu, Dodo și Bobo — ia naștere, la data de 25 noiembrie 1994, societatea Barleta, o firmă cu acționariat 100% românesc.

Primii pași în lumea afacerilor au fost făcuți în domeniul comerțului cu hârtii și cartoane, activitate desfășurată într-un garaj de aproximativ 30 mp. Profilul de ingineri al acționarilor și experiența în domeniul celulozei și hârtiei ne-au îndreptat către activitatea de producție. Prima încercare a fost în domeniul fabricării plicurilor de hârtie. Am colaborat cu o firmă franceză, dar după 3-4 luni am constatat că drumul ales nu era cel dorit. În urma acestei „aventuri”, ne-am ales cu o agendă de lucru dintr-o firmă străină, dar și cu o sumă considerabilă de bani cheltuită în perioada petrecută în Franța.

Astfel, am ales să încercăm a doua opțiune pe care o aveam: achiziționarea din Italia a unei mașini de producție a pungilor de hârtie. Acest lucru s-a întâmplat în 1996, iar mașina respectivă, care funcționează și astăzi, a devenit piatra de fundație a viitoarei activități de producție a Barletei. Aceasta este un simbol al durabilității și tenacității echipei, uimind chiar și partenerii tehnici din Germania, care nu și-ar fi imaginat că un astfel de echipament poate funcționa atât de mult fără reparații externe, neștiind că Barleta avea capacitatea de a-și realiza propria mentenanță.

Primele pungi de hârtie produse au fost pentru societatea Pambac, un reper în industria de morărit și panificație din România, client cu care, astăzi, sărbătorim un parteneriat de aproape 30 de ani de colaborare. Acesta a fost doar începutul unei serii de succese care au transformat Barleta într-un jucător important pe piața locală. Extinderea clientelei a necesitat eforturi extraordinare: s-au parcurs zeci de mii de kilometri pentru a prezenta produsele în fiecare oraș din România, vizitând întreprinderi de morărit și panificație, cofetării, brutării și alte afaceri mici pentru a atrage noi clienți. Pe măsură ce comenzile au crescut, Barleta a început să lucreze în două schimburi, ajungând la șapte acționari și zece angajați.

În 1999, Barleta a făcut un pas important, mutându-se în actuala locație, un spațiu de producție amplu, de peste 13.500 mp. Aici, investițiile constante în modernizarea liniilor de producție și diversificarea portofoliului de produse au permis acoperirea cerințelor unor industrii variate.

Unul dintre pilonii succesului Barleta a fost investiția constantă în utilaje noi și moderne. În 2007, compania a făcut un pas curajos, contractând un credit de aproximativ 8 milioane de euro pentru achiziționarea de echipamente noi. Această investiție a venit într-un moment delicat, când criza economică mondială era pe punctul de a izbucni, dar managementul Barleta a decis să își asume riscul. Creditul a fost garantat cu toate activele companiei, inclusiv casele părinților fondatorilor.

Rezultatele acestor investiții au fost spectaculoase: noile utilaje au permis producția de pungi de o calitate superioară, cu o geometrie perfectă și imprimare de înaltă precizie, inclusiv tipar flexografic de până la 8 culori. Mai mult, eficiența energetică a echipamentelor a redus costurile și pierderile tehnologice, crescând în același timp productivitatea.

Motivul principal al acestor investiții a fost diversificarea portofoliului de produse, permițând companiei Barleta să producă o gamă extinsă de ambalaje din hârtie, precum pungi, saci și sacoșe. Aceste produse sunt utilizate în diverse industrii, inclusiv morărit și panificație, zahăr, industria alimentară, lanțuri de fast food, catering și HORECA, retail, industria farmaceutică, cosmetice și îngrijire personală, industria de hrană și așternuturi pentru animale, materiale de construcții și cărbuni. Această diversificare a permis Barleta să se adapteze cerințelor variate ale pieței și să acopere o gamă largă de nevoi de ambalare.

De asemenea, Barleta a început să își extindă orizonturile pe piața internațională, devenind un jucător semnificativ în exporturi, care reprezintă astăzi 35-40% din cifra de afaceri a companiei. Pungile de hârtie Barleta sunt exportate în peste 25 de țări, având parteneri de încredere care au devenit distribuitorii oficiali în țări precum Belgia, Olanda, Luxemburg, Spania, Israel, Grecia, Ungaria și Republica Moldova.

Un aspect important al succesului internațional al Barletei a fost capacitatea de a concura cu competitori internaționali și de a participa la licitații importante. Acest lucru a fost posibil datorită managementului eficient al costurilor și utilizării unei tehnologii de producție de ultimă generație, care a permis, pe lângă o productivitate ridicată, menținerea celor mai înalte standarde de calitate.

Barleta a pus mereu accent pe calitate și pe conformitatea cu cele mai înalte standarde internaționale. În acest sens, compania a obținut multiple certificări care demonstrează angajamentul față de excelență, sustenabilitate și siguranță alimentară. Printre acestea se numără certificările ISO 9001, ISO 22000 și HACCP, care garantează că produsele Barleta sunt sigure pentru ambalarea produselor alimentare. De asemenea, certificarea BRC (British Retail Consortium), aflată în curs de implementare, este esențială pentru accesarea pieței alimentare internaționale, iar certificarea FSC (Forest Stewardship Council) atestă că Barleta utilizează materii prime provenite din surse gestionate responsabil. Mai mult, certificarea pentru compostabilitate demonstrează că produsele Barleta sunt biodegradabile și contribuie la reducerea impactului asupra mediului.

Barleta este profund angajată în protejarea mediului și adoptarea unor practici sustenabile. În prezent, 100% din deșeurile generate în timpul procesului de producție sunt colectate și sortate pentru reciclare, într-un efort continuu de a sprijini economia circulară. De asemenea, compania a investit în energie regenerabilă, instalând panouri solare care asigură peste 60% din necesarul energetic al Barletei, demonstrând astfel angajamentul față de sustenabilitate.

La începuturile sale, Barleta producea aproximativ 15 milioane de pungi anual. Datorită investițiilor în tehnologie modernă și extinderii capacității de producție, compania a atins, în cei 30 de ani de existență, un nivel remarcabil, producând, cu ajutorul celor 250 de angajați, peste 600 de milioane de pungi anual. În total, Barleta a produs în acești 30 de ani echivalentul a 2 pungi pentru fiecare locuitor al planetei, adică peste 18 miliarde de pungi. Dacă am alinia toate ambalajele produse de Barleta într-un singur an, lungimea lor ar putea înconjura Pământul de cinci ori.

Cantitatea de hârtie utilizată de Barleta pentru producția anuală ar echivala cu greutatea a 3.000 de Toyota Land Cruiser sau aproximativ greutatea turnului Eiffel. Aceste comparații subliniază imensa cantitate de materiale utilizate și procesate de-a lungul anilor.

Privind înainte, Barleta investește în formarea unei echipe pregătite să ducă mai departe moștenirea companiei, iar valorile de calitate și sustenabilitate rămân esențiale pentru succesul pe termen lung. Barleta se mândrește cu faptul că, de-a lungul anilor, trei generații din aceeași familie au lucrat în cadrul companiei, consolidându-și statutul de afacere de familie, unde valorile precum loialitatea și continuitatea au fost transmise din generație în generație.

Barleta își exprimă profunda mulțumire față de partenerii, furnizorii și clienții care au contribuit la succesul companiei de-a lungul anilor. Fără sprijinul lor constant, nu am fi ajuns unde suntem astăzi. Furnizorii ne-au asigurat resurse de calitate, iar clienții, prin încrederea lor, ne-au dat șansa de a evolua și de a crește. Am construit împreună legături puternice, bazate pe respect și colaborare. Fiecare pas făcut alături de voi ne-a întărit și ne-a inspirat să devenim mai buni. Vă mulțumim din inimă pentru încrederea și loialitatea voastră! Sunteți parte din povestea noastră și ne-ați ajutat să ne transformăm visul în realitate.

Ceea ce rămâne cu adevărat special la Barleta nu este doar progresul său tehnologic sau dimensiunea impresionantă a afacerii, ci oamenii care au dus la îndeplinire acest proiect. Este parcursul unei companii care nu doar a produs pungi, ci a creat o moștenire durabilă, legată de responsabilitate, familie și excelență.

Vă mulțumim!

Vine un timp când toate de pe lumea aceasta capătă un alt rost, o altă dimensiune. Tot ce s-a adunat cu râvnă de-a lungul anilor se cere să fie restituit celor din jur. Inteligența, buna rânduială, hărnicia și puterea să se ridice deasupra încercărilor vieții, să ne dea energii de care n-am știut că le avem niciodată.

O astfel de impresie lasă lectura acestui documentar, arătând interes pentru cunoașterea trecutului și prezentului firmei Barleta.

De-a lungul anilor, s-a confruntat cu multe situații, dar a reușit să câștige de fiecare dată prin abnegație și corectitudine, reușind după 30 de ani să facă export în 26 de țări de pe 3 continente.

Performanța, curajul, biruința asociaților de la Barleta au dat un acronim faptic cu care se mândresc atât ei cât și urmașii lor.

Profesor de limba și literatura română,

Nicoleta Uncescu

La ceas aniversar, mulțumim echipei

Barleta pentru profesionalism și pentru întreaga contribuție adusă în acești ani alături de KFC, Pizza Hut și Taco Bell.

Ne-am confruntat cu provocări dificile, dar am conlucrat și le-am depășit cu succes.

Vă mulțumim pentru ideile creative, pentru entuziasm și pentru angajament.

Sunteți o echipă de excepție!

Director Aprovizionare Sphera Group

Bogdan Cheța

A fost odată ca niciodată, așa încep poveștile frumoase și așa a început și povestea noastră cu Barleta.

Era prin 2013, la porțile cetății LUCA din Bacău au poposit bravii cavaleri Barleta, vecini de hotar, să se prezinte și să ne propună o nobila alianță. Și unde ți i-am pus la încercări și i-am trimis ba după cele mai mici prețuri în gradina cu discounturi a ursului, ba după cea mai bună hârtie pe tărâmul lui Alb Împărat, ba le-am cerut să facă peste noapte o șarjă de sacoșe pe care alții n-o dovedeau nici în trei. Dar, cavalerii Barleta nu s-au dat bătuți și după fiecare încercare ne-au arătat că își doresc, și mai mult, să ne facem frați de fapte bune. De atunci, la bine și la greu, umăr la umăr, luptăm pentru aceleași idealuri: calitate, seriozitate, promptitudine. Și timpul a trecut, LUCA l-a atras și pe zmeu de partea lui, cetatea de la Bacău a trimis solii în alte treizeci de orașe ale țării, bucurând lumea cu bunătăți ambalate în pungile Barleta, iar povestea merge mai departe, căci nu contează distanța și nici efortul atunci când ai un partener de drum pe măsură.

Cine se-aseamănă se adună, zice o vorbă românească. Așa ne-am adunat noi, cei de la LUCA cu cei de la BARLETA, din respect pentru tradiție, pentru lucrul bine făcut, din încrederea că putem schimba ceva în bine.

Din 2013 scriem împreună o poveste frumoasă, o poveste pe care vrem să o ducem cât mai departe, să aducă bucurie cât mai multor oameni, e despre FACEM BUN și FACEM BINE.

La mulți ani, Barleta, acum și peste încă treizeci de ani să fim tot alături!

Președinte Simigeriile LUCA

George Adragăi

Cu un design deosebit, cu o calitate a ambalajelor certificată și nu în ultimul rând, cu un profesionalism desăvârșit al personalului, Barleta a reușit să se impună în piața de profil, atât în țară, cât și în afara granițelor.

Suntem bucuroși că am participat și noi la această construcție. Mult succes în continuare!

Președinte ROMPAN

Aurel Popescu

E lung pământul… și e lat

Și lumea tare s-a schimbat!

Totul vine ambalat…

Dar ce-i bun e dezbrăcat!

Poți umbla în lumea largă

Să-ți îmbraci produsul tău

Dar de vrei să-ți iasă bine

Ajungi tot pe la Bacău!

Acolo este BARLETA

Și cei “ șapte muschetari “

Ei câștigă competiția…

Cei mai mari și cei mai tari!

Adică… au fost!

Nu-i lăudam fară rost…

Le dăm verdictul final

Peste încă… treizeci de ani!

BARLETA este o firmă serioasă care și-a câștigat respectul în timp, prin muncă, devotament, punctualitate și respect reciproc.

Parteneri adevărați!

La mulți ani!

Președinte Moara Cibin

Mircea Ureche

Stimate colaborator,

LA MULȚI ANI cu ocazia împlinirii a 30 de ani de activitate!

Vă mulțumim pentru profesionalismul și angajamentul dumneavoastră, pentru implicarea activă și pentru sprijinul oferit relației noastre de colaborare. Apreciem dedicarea și competența echipei dumneavoastră.

Ne dorim să păstrăm această colaborare și pe viitor.

Cu respect,

Director Comercial AGRANA Romania

Bîlbîie Adrian

Congratulations on 30 incredible years!

It’s been a real privilege working alongside you for 20 of them.

In that time, I’ve not only seen the company grow, but I’ve also had the chance to form some amazing friendships with so many of you. Together, we’ve shared successes and challenges!

Here’s to the next chapter – may it be filled with even more accomplishments, laughter and just enough chaos to keep things interesting.

Cheers to many more years of partnership and good times ahead!

ROVA S.A. BELGIUM

Kathy Vanhaesebrouck – CEO

Dear BARLETA,

We should like to thank all Barleta personnel for our more than 11 years of excellent cooperation.

Our collaboration is more than a business partnership. We respect and trust each other, what is according our opinion, the real value.

We wish all of you, further great business and personal successes.

Sincerely yours

G – PAPERS Ltd – GREECE

Gkintidis Ioannis – CEO and family

Dear Barleta,

Happy birthday! For you it’s 30 years old and for us it’s 10 years together. So, it’s double celebration! 10 years of relationships with wonderful people with a lot of projects. I wish you to stay young and with an open mind to continue with wonderful projects together.

I wish to all the people and partners that work in and with Barleta, good years together to develop and innovate, because we all together are a big family. Happy birthday!

M.N. INNOVATION Ltd.

ISRAEL Meir Niv CEO

We at GARANT want to express our heartfelt gratitude for your trust and support over the years. It has always been a pleasure working with you, and your partnership was and is highly appreciated.

We look forward to continuing our successful cooperation for many more years to come. Thank you!

GARANT MASCHINENHANDEL

GmbH GERMANY

Torsten Berding General Manager

We are grateful for having had the opportunity to establish an enduring business relationship with Barleta. Apart from their always prompt, serious and trustworthy approach to our business, they have also opened up for us a window of opportunity to step into a new part of the world for which we are thankful. We look forward to a future in which we can not only continue, but also expand our collaboration with Barleta that has been founded on mutual respect, trust and earnestness.

NEWLONG HOLLAND B.V.

Hiroyuki Watanabe

Managing Director Overseas Division