Ministerul Transporturilor a aprobat Memorandumul privind demararea pregătirii unui portofoliu de proiecte de transport care urmează a fi realizate în perioada 2018-2027, între care și Sectoarele de autostradă Brașov-Bacău și Pașcani-Iași-Ungheni. Proiectul este inițiat împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și face parte dintr-un pachet de proiecte care vizează și alte drumuri rutiere și feroviare din toată țara, pachet aprobat și de Guvern în această săptămână. Sectoarele de autostradă Brașov-Bacău și Pașcani-Iași-Ungheni (plus podul Ungheni) au o lungime totală de 336,5 km, iar proiectul aferent o valoare totală de 3,080 de milioane de euro. „Memorandumul – a anunțat Ministerul Transporturilor – este necesar pentru a oferi stabilitatea abordării strategice în ceea ce înseamnă pregătirea proiectelor de infrastructură de transport în perioada 2018-2027. Proiectele vor primi finanțare din fonduri europene, cât și din fonduri rambursabile de la instituțiile financiare internaționale precum Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. Obținerea unei stabilități în abordarea strategică garantează că proiectele odată lansate nu vor mai fi stopate creând premisele implementării rapide a proiectelor". Valoarea totală a proiectelor prevăzute prin acest memorandum se ridică la 12,190 de milioane de euro.

