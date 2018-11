Continuăm astăzi seria poveștilor băcăuanilor care au ceva de spus. De această dată, șirul întâmplărilor ne conduce pe un făgăș futurist, un amestec de inovații și lucruri care până nu demult păreau de domeniul SF-ului. Povestea ne este adusă de Mihai Candet, un student de 23 de ani al Universității „Vasile Alecsandri”, cel care deține firma Penta Squad specializată în dezvoltare de softwear, web design, inteligență artificială, sisteme automatizate și robotică, firmă care a lansat de curând o monedă viruală. (Fl.Ș.)

„Am fost pasionat de acest domeniu de când eram mic, de pe vremea când eram gammer. Atunci am vrut să-mi fac propriile jocuri și am început prin a le modifica pe cele existente. Practic intram în codul sursă a jocului și îl modificam. Toate aceste lucruri le-am învățat pe cont propriu. Mă mai uitam pe forumuri, pe tutoriale, acolo unde găseam limbaje de programare cunoscute și de unde puteam dezvolta mai multe lucruri. Când eram prin clasa a XII-a am avut un proiect cu cineva în care trebuia să fac un soft de gestionare a unei firme care făcea distribuție apă-canal.

A fost o provocare pentru mine, ceva serios care mi-a deschis practic noi orizonturi. Am lucrat trei luni la acel soft care a funcționat foarte bine. Anul trecut m-am hotărât să accesez fonduri guvernamentale prin Start Up Nation și să-mi deschid o firmă cu gândul că voi putea dezvolta ceva mult mai mare. Așa că am deschis firma anul acesta, în ianuarie, cu niște prieteni, și ne-am ocupat la început strict numai de site-uri. La început eram în firmă eu și doi colegi. Prin martie ne-am gândit să facem un proiect pe termen lung, pe mulți ani, și să fie la nivel internațional. Și cum noi în trecut lucram cu monede virtuale, ne-am propus să facem și noi una, să vedem cum merge. În timp ce dezvoltam proiectul ne-am dat seama că nu e chiar așa cum am crezut noi la început.

E mult mai complicat. O monedă virtuală funcționează cu două lucruri: altgorimul din spatele ei, care face calculele, și partea de blockchain, care e un fel de bază de date, dar care nu este stocată undeva, ci circulă prin rețea, cum ar veni. Ne-a luat trei săptămâni să ne dăm seama cum funcționează algoritmul… Erau calcule matematice atât de complicate că mi-am sunat și profesorul de matematică, de la facultate, să mă ajute să fac calculele. După ce am reușit cu calculele, partea de blockchain ne-a luat alte două săptămâni, după care a luat naștere moneda noastră virtuală pe care am botezat-o «bahiti».

Numele nu vine de la ceva anume, așa ne-a venit prin cap. Apoi a trebuit să ne facem o platformă pentru ca moneda să poată fi minată, pentru ca un utilizator să o poată obține. Este același sistem ca la bitcoin, ușor modificat. După ce am terminat tot, am postat-o pe forumurile comunităților de criptomonede. Moneda merge foarte bine și trebuie să spunem că suntem cam singurii pe partea de est a Europei care am reușit să dezvoltăm așa ceva cu tehnologie și algoritm propriu. Acum bahiti este pe piață și există un stoc de două milioane de monede care circulă pe piață. O monedă de-a noastră valorează în acest moment 9 cenți americani pentru că suntem la început și nu avem un buget cum au alții, de milioane de dolari.

Bahiti circulă în toată lumea iar cei mai mulți utilizatori sunt din zona Asia. Sigur, nu ne-am oprit aici. Pentru că nu toată lumea are acces la echipamente speciale, ne-am gândit să scoatem un fel de acțiuni, strict pentru monedă. În acest sens am făcut un parteneriat cu Etherum (127 de dolari), care este a doua cea mai puternică monedă din lume, după bitcoin (peste 4.000 de dolari), și care au apreciat ceea ce vrem să facem. Practic împreună am făcut o monedă exclusivă cu un stoc foarte mic, 300.000. Este o chestie prin care noi urmărim să atragem investitori. Cu toate acestea, suntem încă la început, dar suntem foarte mulțumiți de evoluție. Tot ce producem în firmă reinvestim, mai ales în echipamente.

Acest proiect, pe lângă celelalte, ne ocupă destul de mult timp. Practic, timpul nostru este împărțit clar între cursurile la universitate și proiectele de la firmă. Noi suntem o echipă, toți suntem colegi și nimeni nu este șef. Totul facem împreună iar succesul este al întregii echipe. Penta Squad este formată din Mihai Candet, programator și grafician, Marian Mocanu, programator specialist în limbaje de programare, Andrei Dănilă, programator, Ștefana Savin, responsabilă relații clienți și comunitate, Florin Ficău, fost trader (făcea tranzacții cu monede virtuale), Răzvan Prodan, economist și responsabil SEO și promovare online, Bogdan Costraș, asistent manager.”