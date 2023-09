Bacăul, în programul Festivalului Internațional „George Enescu”

Este în curs de desfășurare (debut 27 august, București) cea de-a 26-a ediție a Festivalului Internațional „George Enescu”, eveniment aflat sub înaltul patronaj la Președintelui României și produs de Ministerul Culturii. Timp de 29 de zile, pe scenele de la Sala Palatului, Ateneul Român, Sala Radio, Sala Auditorium și Teatrul Odeon vor urca peste 3500 de artiști invitați, în cadrul a 90 de concerte susținute la București. 51 de orchestre din 16 țări, 150 de soliști și peste 60 de dirijori vor participa la cel mai important eveniment artistic pe care îl oferă România întregii lumi. Tema ediției din acest an este „Generozitate prin muzică”. Programul oficial din acest an cuprinde șase serii de concerte, fiecare cu o tematică diferită, construită pentru specificul fiecărei săli și a publicului căreia îi este adresată: Seria mari orchestre ale lumii; Seria concertelor de la Ateneul Român; Concertele de la miezul noptii, Seria Enescu si contemporanii; Seria orchestrelor românești. O serie nouă în acest an este cea de Concerte pentru familii și copii, de la Sala Majestic a Teatrului Odeon.

Aproape ca la fiecare ediție, Filarmonica „Mihail Jora” din Bacău are onoarea de a fi invitată să susțină un concert în programul Marelui Festival. Astfel, duminică 24 septembrie 2023, la Sala Radio, în cadrul seriei Orchestre românești, filarmonica băcăuană va susține un concert, avându-l la pupitru pe dirijorul Alan Buribayev, iar solist va fi violoncelistul Ștefan Cazacu.

Invitație la Tescani și Teatrul Bacovia

Muzeul Național „George Enescu” este partener oficial al Festivalului, organizând sau este gazdă a numeroase manifestări conexe: expoziții, colocvii etc. Astfel, în perioada festivalului, în fiecare sâmbătă și duminică, între orele 11.00 – 14.00, își așteaptă vizitatorii cu ghidaj gratuit, la Casa Memorială „George Enescu” din Sinaia, și la Tescani, la Secția „Dumitru și Alice Rosetti – Tescanu – George Enescu”.

Tot sub emblema Festivalului Enescu, în perioada 14 septembrie – 14 octombrie, Teatrul Municipal „Bacovia” va găzdui expoziția „Seniorii Tescanilor”, cu lucrări ale unor mari artiști care au creat la Tescani: Horia Bernea, Ilie Boca, Ileana Micodin, Sabina Negulescu, Paul Gherasim, Jalea Ala Popa, Florin Ciubotaru, Constantin Flondor și alții.