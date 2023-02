Băcăuanul Ronald Gavril a câștigat WBC Inter Continental America

Boxerul Ronald Gavril a obținut, în această dimineață, titlul WBC Continental Americas Championship la San Francisco, după ce l-a învins pe americanul Khainell Wheeler.

El are acum o șansă în plus să ajungă la un meci de titlu mondial.

Vă mulțumesc tuturor fanilor mei pentru susținerea neobosită! Această victorie este dedicată fiecăruia dintre voi și împreună am făcut istorie!

„Este oficial!Am făcut-o! Sunt acum campionul WBC Intercontinental American și am adus gloria în România!

A fost un meci epic și intens, dar am dat tot ce am mai bun și am ieșit învingător!

Această victorie este un moment definitoriu al carierei mele și un semnal clar că munca și dedicarea aduc rezultate.