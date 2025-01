Băcăuanul Bogdan Mănescu ratează naționala din cauza unei accidentări

Interul dreapta Bogdan Mănescu a fost singurul jucător al CSM Bacău convocat la echipa națională de handbal masculin a României pentru Trofeul Carpați Niro ce va începe astăzi. Din păcate, handbalistul Bacăului nu a putut da curs chemării sub tricolor.

Accidentat la antepenultimul meci de campionat din 2024, cel de acasă, cu Potaissa Turda, soldat cu o victorie băcăuană de răsunet (38-26), Mănescu a încheiat anul în gips, motiv pentru care nu s-a putut prezenta pe 27 decembrie, la Mioveni, la reunirea lotului reprezentativ.

„Am tot sperat că voi reuși să mă refac în timp util deoarece naționala rămâne unul din visurile mele de bază, însă accidentarea s-a dovedit foarte serioasă. M-am ales cu două degete date peste cap la acel joc cu Turda din ultima etapă a turului și cu un bandaj gipsat pe care l-am dat jos de-abia cu două zile înainte de Revelion.

Am ținut cont de sfaturile doctorului și nu am forțat revenirea pe teren. Vreau să mă refac ca lumea, astfel încât în noul an să pot continua sau chiar să-mi îmbunătățesc evouțiile avute cu CSM Bacău în 2024.

Repet, regret că nu încep anul evoluând pentru echipa națională, însă accidentarea suferită nu mi-a permis asta. Am discutat și cu selecționerul George Buricea, care a înțeles situația”, a mărturisit pentru „Deșteptarea”, Bogdan Mănescu, care-și va relua pregătirile cu CSM Bacău pe data de 10 ianuarie, atunci când antrenorii Leonard Bibirig și Ionuț Rotaru au sunat adunarea pentru prim-divizionara băcăuană.