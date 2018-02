Multimedia Azi-noapte în Bacău de Desteptarea -

Acoperișul unei case din cartierul Șerbănești a luat foc, azi-noapte, în jurul orei 2.00. Patru mașini de pompieri au intervenit pentru lichidarea incendiului. Acesta a fost stins în jurul orei 3 dimineața. Focul a distrus circa 150 mp de acoperis și bunuri din interiorul imobilului. 1 of 5 FOTO: ISU Bacău 0 SHARES Share Tweet