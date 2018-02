Consilierul Cristinel Manolache este pe punctul să rămână fără funcția de consilier local după ce prefectul a emis un ordin de încetare a mandatului. Manolache a fost sancționat întrucât și-ar fi pierdut calitatea de membru al PSRo după ce a acceptat să candideze pentru Parlament pe listele PMP. Cea mai bună dovadă este documentul semnat de Cristinel Manolache prin care acesta se declară membru PMP și acceptă să candideze la funcția de deputat din partea organizației PMP Bacău. Documentul respectiv a fost depus la Instituția Prefectului. „Am emis ordinul de prefect în baza sesizării pe care secretarul general al PSRo (Partidul Social Românesc, n.r.) Filiala Bacău, Valentin Uricaru, a înaintat-o Instituției Prefectului. Acesta ne-a înștiințat cu privire la faptul că Manolache Cristinel, membru al PSRo, a candidat pe listele Partidului Mișcarea Populară la alegerile parlamentare din 2016, fără acordul PSRo. Sesizarea s-a dovedit a fi întemeiată”, a declarat Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacău. Manolache a schimbat șase partide Cristinel Manolache, care de-a lungul timpului a făcut parte din mai multe formațiuni politice – PSD, PC, PER, UNPR, PSRo, PMP – culege, de fapt, roadele războiului declanșat pentru a încerca eliminarea altor doi colegi din Consiliul Local: Eusebiu Diaconu și Romică Botoi. Cei doi ar fi fost dați afară din partid de către organizația băcăuană, însă, spun ei, după ce partidul se autodizolvase. Prefectul de Bacău a emis și un ordin pentru încetarea mandatelor celor doi consilieri, însă Consiliul Local încă nu a luat la cunoștință în mod oficial de acest ordin, deoarece ședința a fost suspendată din lipsă de cvorum în momentul în care ar fi trebuit să se facă acest lucru. În ceea ce privește demiterea din funcția de consilier local, Cristinel Manolache s-a arătat rezervat în declarații. „Deocamdată nu am ce să comentez asupra acestui subiect pentru că eu nu am intrat în posesia documentului. Probabil că Prefectura l-a trimis prin poștă și conform procedurii va ajunge la mine cu acea confirmare de primire. Aștept să văd care sunt motivațiile, iar dacă mi se pare că este ceva abuziv și nu se respectă statutul sau procedura de retragere din partea unui partid, voi acționa în consecință. Prefer ca până atunci să mă abțin de la alte comentarii”, a declarat Cristinel Manolache pentru Deșteptarea. Ce se întâmplă în Consiliul Local PSRo a avut patru locuri în Consiliul Local Bacău; Manolache, Diaconu, Botoi și Elena Cosma. Aceasta din urmă a demisionat pentru a ocupa un post de consilier județean. Nemaiexistând partidul, locul ei nu mai poate fi ocupat de alt consilier de pe lista supleanților PSRo. Dacă și Manolache își pierde locul, nici el nu mai poate fi înlocuit, rămânând în discuție mandatele lui Eusebiu Diaconu și Romică Botoi. Ei și-au pierdut mandatele ca urmare a reclamației lui Cristinel Manolache, dar, formal, acest lucru nu s-a întâmplat. Însă, dacă și ei sunt eliminați din Consiliul Local, noua formulă a acestuia va avea doar 19 consilieri. Răzvan Bibire

