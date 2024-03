Avancronica muzicala

Joi, 28 martie 2024, la ora 18.30 sunteți invitați la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, pentru a asculta orchestra Filarmonicii “Mihail Jora”, dirijată de maestrul Ovidiu Bălan. Ducele rostea în “A douăsprezecea noapte “de William Shakespeare: “Cu muzică iubirea se hrănește, cântați-mi, așadar!”

Programul ales de Ovidiu Bălan, dirijorul permanent al orchestrei băcăuane, este ofertant, cu muzici de mare atractivitate: Uvertura în Mi Major la opera “Tannhäuser” de Richard Wagner, tabloul simfonic “Finlandia”, op.26 de Jean Sibelius și celebra Simfonie în La Major, op.90,” Italiana” de Felix Mendelssohn Bartholdy. Uvertura operei “Tannhäuser” a fost definitivată în august 1843 și prima audiție are loc la Curtea regală din Dresda, în 19 octombrie 1845. Lucrarea va suferi modificări, în 1847 și mai cu seamă în 1861, când Richard Wagner adaugă Bacchanale, pentru reprezentația de la Opera din Paris.

Uvertura pornește de la două teme muzicale: prima, va deveni motivul Corului pelerinilor – un coral solemn, maiestuos, susținut de clarinet, fagot și corn. A doua temă, cromatică, senzuală, este cea a lui Venus. Dramatismul lucrării este de mare intensitate emoțională și vizează dragostea aceea ce caută împlinirea spirituală. Finlandia – tablou istoric al revoltei și rezistenței, ce va deveni un al doilea imn național, evocă peisajele țării cu o solemnitate mistică – a fost compusă în anul 1899 și cântată la Expoziția universală de la Paris, un an mai târziu.

După trei ani de gestație la cea de a patra simfonie pe care a creat-o, în anul 1833, Felix Mendelssohn Bartholdy are un eclatant succes ca interpret, solist al Concertului în re minor de Wolfgang Amadeus Mozart. Sejurul său la Roma, îl îndeamnă pe compozitor la a mărturisi că a văzut în Italia, “patria în care natura răspândește bucurie. Muzica nu am găsit-o doar în arta în sine, ci în ruine, în peisaje, în veselia naturii.” Prima audiție a Simfoniei are loc în 13 mai 1833 la Societatea filarmonică din Londra – cea care comandase lucrarea, sub bagheta compozitorului.

Așadar, o zi în care Felix Mendelssohn Bartholdy a reunit talentul său, în trei ipostaze: creator, pianist, dirijor. Si, pentru că în 21 martie (1685, la Eisenach) am serbat ziua nașterii ilustrului Johann Sebastian Bach, și fiecare dintre noi ne pregătim de întâmpinarea sărbătorilor pascale, vom aminti că Felix Mendelssohn Bartholdy s-a făcut “vinovat” de redescoperirea și punerea în circulație, în luna martie 1829 a oratoriului “Matthaus Passion”. Un concert mult așteptat ce promite o exceptională seară de muzică !

Muzicolog dr. Ozana Kalmuski Zarea