Domnule deputat Ionel Palăr, sunteți președintele organizației județene a Partidului Național Liberal. PNL are acum guvern. Ce veți face pentru Bacău?

Trei sunt prioritățile mari ale momentului pentru Bacău, fără de care dezvoltarea reală nu este posibilă: autostrada Iași – Târgu Mureș, autostrada Bacău – Brașov și rezolvarea problemei apei în județ. Din punctul meu de vedere, premierul Ludovic Orban este conștient că Moldova vrea și are nevoie de autostradă, de autostrăzi, că nu mai este timp de ezitări și politicianisme, că timpul nu mai are răbdare, pentru că, iată, suntem la 30 de ani de la Revoluție și Regiunea Nord-Est rămâne izolată de marile coridoare europene de transport, iar asta se răsfrânge în plan economic. Cu siguranță se impune modernizarea drumului București – Suceava, pentru că ne-am săturat cu toții și de aglomerația, dar și de lipsa de securitate de pe acest traseu, de altfel, unicul care leagă Moldova de Capitală. Și mai trebuie o investiție majoră, cea în infrastructura feroviară, pe tronsonul București-Suceava, pentru că mărfurile și oamenii trebuie să beneficieze și de această cale de comunicații.

Și în plan strict local?

Cu siguranță, se va continua investiția în șoseaua ocolitoare a municipiului Bacău și se va menține același ritm, pentru că orașul este sufocat de trafic! De altfel, în județul Bacău vor continua toate investițiile începute, indiferent de coloratura politică a primarilor. Nu vrem să blocăm nimic, dimpotrivă, prioritatea noastră este să corectăm nedreptățile pe care administrația PSD le-a perpetuat, cel puțin în ultimii trei ani, în care fondurile pentru comunitățile locale au fost distribuite doar pe criterii politice. Chiar îmi doresc să înceteze această practică păguboasă pentru oameni și comunități! Vă spuneam chiar la început că avem o problemă majoră, care are nevoie de un proiect major. Și asta este apa. Nu mai merge cu cârpeli, cu intervenții la conductă când ceva crapă. Ne trebuie o investiție serioasă, care să rezolve situația apei pe termen mediu și lung. Pentru că în joc nu este doar municipiul Bacău, crize ale apei sunt și la Onești, și în alte localități ale județului.

Domnule deputat Palăr, colegul dumneavoastră, europarlamentarul Rareș Bogdan, spunea că, dacă Guvernul Orban va fi învestit, în 48 de ore vor fi schimbați toți prefecții și subprefecții. Ce nume aveți pregătite pentru Bacău?

Trebuie mai întâi restructurat guvernul, definite cele 16 ministere și abia apoi ne gândim ce facem cu prefecții. Schimbarea lor, logică atunci când se schimbă guvernul, pentru că ei sunt reprezentanții în teritoriu ai unui guvern, este atributul premierului și al ministrului de resort. Așa că nu vă pot eu avansa nici un nume. Ceea ce pot să vă spun cu siguranță este că avem oameni bine pregătiți, cu experiență, care pot ocupa aceste demnități, care vor face față cu brio unei astfel de funcții, atât de importantă într-un județ. Când se va pune problema schimbării prefecților, suntem pregătiți cu oameni, dar prefer acum să nu avansez niciun nume, pentru că, repet, este atributul premierului.

”Mediul economic băcăuan trebuie să redevină credibil, dar și asta înseamnă tot colaborare între instituții”

Domnule deputat, într-un recent top național, județul Bacău a fost plasat pe un rușinos loc doi, la capitolul ”sărăcie”. Din ceea ce politicienilor le plăcea acum câțiva ani să spună, că am fi ”inima economică a Moldovei”, ne-am transformat într-un pol al sărăciei. Ce este de făcut?

Aș vrea să nu uităm nicio secundă că, de 30 de ani, județul Bacău a fost condus de PSD. Iar un rău făcut timp de 30 de ani, constant, duce la astfel de efecte. Când nu gândești dezvoltarea decât pentru tine și ai tăi, nu pentru comunitate, cam asta se întâmplă. Este greu de spus că vom face miracole peste noapte. Așa ceva nu se poate! Sigur că un obiectiv major este repunerea județului Bacău pe harta economică a României. Iar asta se poate face doar prin recredibilizarea mediului economic băcăuan. Aici trebuie un efort comun, trebuie să tragă pentru un astfel de proiect prefectul, președintele consiliului județean, primarul de Bacău și, să o spunem pe cea dreaptă, și guvernul poate avea un rol important într-un astfel de demers.

De unde ar trebui pornit?

De la un lucru care nu s-a făcut aproape niciodată în județul Bacău: să ne așezăm toți la aceeași masă! Prefect, președinte de consiliu județean, președinte de cameră de comerț, primari. Toți se întreabă de ce la Cluj, la Arad, la Timișoara s-a putut, au fost atrase fonduri și orașele s-au dezvoltat. Pentru că acolo a fost dialog și viziune! Cred că factorii de decizie din județ trebuie să aibă întâlniri și discuții cu antreprenorii, să identifice problemele lor concrete și propunerile lor. Nicio decizie privind investițiile majore sau mediul de afaceri nu poate fi luată fără consultarea oamenilor de afaceri. Trebuie identificate rapid oportunitățile din județ și abordați ambasadorii și camerele de comerț străine, pentru a promova oferta noastră de județ. Este adevărat că nu ne putem separa de restul țării, iar autostrada, Iași – Târgu Mureș, obiectiv strategic național, va fi plămânul dezvoltării Moldovei.

Să presupunem că acest lucru se întâmplă și încep investițiile. Ce facem cu forța de muncă, pentru că vorbim deja despre o criză în zona noastră?

Și aici, tot de la dialog și colaborare trebuie să înceapă totul. Un parteneriat al investitorilor cu liceele și universitățile din Bacău, intermediat de autoritățile locale, ar fi un prim pas. Dacă relația mediu de afaceri-autorități locale și centrale va fi una corectă, și ofertarea forței de muncă va fi una aproape de nevoi și de realități. Devine tot mai evident că învățământul dual este viitorul, că orice sistem de pregătire trebuie bazat pe previziuni realiste, pe prognoze pe termen scurt, mediu și lung. Altfel, vom ajunge să vedem și în Moldova, cum vedem la București, vietnamezi pe schele și pachistanezi la restaurant, în timp ce forța de muncă românească lucrează pe schelele și în restaurantele din Roma sau Londra.

”Când legile și regimul fiscal lucrează în favoarea ta, nu mai ai motiv să te urci în primul avion de Torino sau de Berlin”

Credeți că acești români, peste 200.000 plecați numai din județul Bacău, mai pot fi convinși să se întoarcă?

Nu este un lucru simplu, dar nici o misiune imposibilă nu este. Și aici cred că va fi și responsabilitatea Cabinetului Orban. Dacă vor reuși miniștrii PNL să asigure o predictibilitate fiscală și legislativă, dacă vor debirocratiza administrația locală, astfel încât obținerea unei autorizații de construcție să nu mai dureze un an, probabil că mulți se vor întoarce. Eu am rude și prieteni plecați. Toți tânjesc să vină acasă, dar nu în orice condiții. Vor o țară care să îi respecte, unde să simtă că au oportunități. Dacă vom crea un astfel de cadru, atunci avem nevoie de un dialog cu diaspora, cu cei care au plecat. Și aici cred că ar trebui să ne adresăm unei palete foarte largi, de la meseriașii din diferite domenii până la medici, IT-iști sau specialiști în industrii de înaltă tehnologie.

Ce facem cu tinerii, măcar să diminuăm fenomenul migrației?

Le creăm un cadru ofertant. A existat acel program, România Start Up Nation, dedicat în special tinerilor, care s-a bucurat de succes și pe care Guvernul Orban îl va continua. Este posibil ca acest program să capete o latură specială pentru elevi peste 18 ani și studenți care, odată ce ar căpăta gustul antreprenoriatului, cu siguranță nu vor mai dori să plece. Probabil și oferta universităților românești trebuie să devină mai atractivă și, cu siguranță, ne întoarcem la tot ceea ce poate însemna stabilitate și predictibilitate. Când știi că legile și regimul fiscal nu se schimbă peste noapte și lucrează în favoarea ta, nu mai ai motiv să te urci în primul avion de Torino sau de Berlin.

”«Greaua moștenire» de care s-a plâns PSD: 100 de milioane de lei, bani lăsați de administrația liberală în buget”

Domnule deputat Ionel Palăr, sunteți după aproape două luni de campanie electorală. Știu că ați umblat prin mai tot județul. Care este starea de spirit a populației?

Am întâlnit o ușoară blazare. Oamenii nu prea mai cred că se pot întâmpla lucruri bune. Pe de o parte, ei înțeleg că nu se pot produce minuni peste noapte, pe de altă parte, s-au săturat să mai fie mințiți. Atitudinea ușor blazată vine din lipsa de încredere că se pot întâmpla lucruri cu efect imediat. Tocmai de aceea, responsabilitatea Cabinetului Orban este foarte mare. Nu avem dreptul să ne mai jucăm cu speranțele românilor. Am recomandat colegilor mei prudență în a face promisiuni fără acoperire! Dar ceea ce este foarte îmbucurător, este felul în care suntem priviți, atât noi, liberalii, dar și președintele Klaus Iohannis. Oamenii percep acest parteneriat ca fiind unul corect. Iar un parteneriat între președinte, premier și partidul aflat la guvernare poate să aducă speranța că lucrurile vor merge în direcția pe care o dorim cu toții.

Cum vedeți misiunea Cabinetului Orban și ce credeți că va reuși să facă acest cabinet cu un mandat limitat la doar un an?

O misiune deloc ușoară, pentru că este mai greu să repari ceva decât să construiești de la zero. PNL și-a asumat această guvernare, iar prioritățile înseamnă restructurarea aparatului guvernamental, care va trece de la 24 la 16 ministere, rectificarea bugetară pentru acest an și elaborarea bugetului pentru 2020, stabilizarea României, abrogarea unor prevederi ale Ordonanței 114, abrogarea Legii recursului compensatoriu, atragerea fondurilor europene refuzate de guvernarea PSD. Guvernul va nominaliza candidatul pentru funcția de Comisar european din partea României și va asigura buna desfășurare a alegerilor prezidențiale din 10 și 24 noiembrie. Cabinetul Orban înseamnă ieșirea României dintr-o criză guvernamentală și recuperarea șanselor ratate de dezvoltare. Este o primă bătălie câștigată. I-aș spune o ”victorie de etapă”, campionatul se încheie abia anul viitor, după alegerile locale și parlamentare.

Vom asista și la o schimbare a majorităților în Consiliul Județean, în Consiliul Local Bacău?

Așa cum a fost posibilă învestirea Guvernului Orban, un guvern legitim, de care România avea nevoie, acest lucru pornit la București îl vom continua și în teritoriu. Și județul Bacău are nevoie de o conducere liberală, mai ales că, peste tot în țară unde au condus liberalii, la Brașov, la Oradea, la Cluj, efectele s-au văzut și înseamnă dezvoltare și bunăstare. Să nu uităm că și în municipiul Bacău, în vremea administrației liberale, s-au realizat lucruri importante. Iar ”greaua moștenire” despre care PSD și primarul Cosmin Necula au tot vorbit a însemnat, în realitate, un excedent de aproape 100 de milioane de lei, bani pe care i-au găsit în buget și care trebuiau folosiți pentru finalizarea Spitalului Municipal. N-au fost capabili să facă asta! Probabil că așa trebuia să se întâmple: noi am demarat investiția la Spitalul Municipal, noi o să o finalizăm! Păcat, însă, că băcăuanii nu au putut beneficia de ea atâția ani!

”Nu se vor tăia pensiile și salariile! Vor pleca, însă, rudele, cumetrii, toți aceia care căpușează pe bani publici instituțiile statului!”

Domnule deputat Palăr, o întrebare care stă pe buzele tuturor: se taie pensiile și salariile?

Asta a devenit, așa, o sperietoare pe care PSD a tot încercat să o arate. Nu! Nu se vor tăia pensiile și salariile, așa cum s-a spus și în programul de guvernare. Vor fi ajustate pensiile speciale, care nu au niciun criteriu obiectiv și nu respectă criteriul contributivității, pensiile și salariile majorității cetățenilor care muncesc cinstit nu vor fi afectate. Așa cum nu vor fi afectate nici posturile funcționarilor care își fac treaba, care sunt competenți și cinstiți. Vor pleca, însă, rudele, cumetrii, prietenii, toți aceia care căpușează pe bani publici instituțiile statului, fără să aducă niciun aport, care iau bani degeaba!

Un pronostic, domnule deputat Ionel Palăr, pentru duminică?

Klaus Iohannis, fără dubii! Probabil că va fi un tur doi, dar românii au înțeles că aceasta este singura variantă viabilă. Nu mai este loc și timp de aventuri și aventurieri, de experimente cu final incert. Calea spre Europa, spre dezvoltare, spre stabilitate înseamnă Klaus Iohannis. Îi rog pe băcăuani să vină la vot duminică. Vă amintiți, era vorba aceea, prin anii ´90: cine nu votează, nu contează! De votul fiecăruia depinde România de mâine!

A consemnat: Cătălin Simion