Autostrada A7 Focșani – Bacău: lucrările pe lotul Răcăciuni – Bacău au depășit 70% stadiu de execuție

Lucrările pe lotul 3 al Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, pe tronsonul Răcăciuni – Bacău, au depășit stadiul fizic de execuție de 70%, în condițiile unei mobilizări susținute în șantier, în special în zona nodurilor rutiere Bacău-Sud și Bacău-Nord.

Potrivit datelor comunicate de autorități, intervențiile sunt concentrate în prezent la bretelele de racordare cu Varianta Ocolitoare Bacău, parte integrantă a autostrăzii A7.

Principalele lucrări executate până în acest moment vizează realizarea structurilor de pe traseu – poduri și viaducte –, așternerea mixturilor asfaltice, stabilizarea straturilor de fundare, precum și lucrări de umpluturi cu pământ și balast.

Constructorul, asocierea formată din Spedition UMB SRL, SA&PE Construct SRL și Tehnostrade SRL, avea mobilizați recent aproximativ 500 de muncitori și circa 140 de utilaje și autobasculante, incluzând excavatoare, cilindri compactori, finisoare de asfalt, macarale, pompe de beton și buldozere.

Lotul 3 Răcăciuni – Bacău are o lungime de 21,5 kilometri, iar lucrările au început în mai 2023. Valoarea contractului se ridică la 1,673 miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene.

Autostrada A7 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, având rolul de a asigura conexiunea rapidă între regiunile Moldovei și restul țării.

