Audit la Laboratorul de Analize Medicale și Laboratorului de Microbiologie Medicală din cadrul SJU Bacău

În perioada 6-7 februarie 2024, ASOCIAŢIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA – RENAR a finalizat Auditul de Supraveghere pentru evaluarea conformității Laboratorului de Analize Medicale și Laboratorului de Microbiologie Medicală din cadrul Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău, cu standardul de calitate SR EN ISO 15189:2013.

Evaluarea a implicat verificarea atentă a tuturor domeniilor acreditate, inclusiv cerințele de management și cele tehnice specifice (hematologie, chimie clinică, imunologie și microbiologie). Echipa de evaluare a confirmat că toate cerințele au fost îndeplinite cu succes și că nu au existat neconformități. Această realizare remarcabilă subliniază angajamentul și dedicarea echipei medicale din cele două laboratoare SJU Bacău în menținerea standardelor ridicate și în oferirea de servicii precise și de calitate pentru pacienți.

Este important de menționat că cele două laboratoare servesc atât unitatea cu paturi, ambulatoriul integrat al SJU Bacău, cât și Unitatea de Primire Urgențe. Programul pentru pacienții internați în spital este non-stop, 7 zile pe săptămână, 24 de ore din 24, în timp ce pentru cei care se prezintă în ambulatoriu, programul este de luni până vineri, începând cu ora 7:30 și până la ora 14:30. De asemenea, datorită contractului cu Casa de Asigurări, se pot efectua analize gratuite, decontate pe bază de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist.

Un aspect deosebit este faptul că Laboratorul de Microbiologie Medicală este singurul din regiunea Moldovei care deține un aparat Multiplex PCR, capabil să identifice cauza unei infecții în doar o oră. În plus, laboratorul este membru al Rețelei Europene de Supraveghere a Rezistenței Antimicrobiene (EARS-Net), sub coordonarea ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), ceea ce conferă recunoaștere internațională calității rezultatelor analizelor de microbiologie. Timpul de așteptare pentru rezultatele testelor este redus, iar pacienții beneficiază de diagnostic precis și terapie aliniată la cauza infecției.