Săptămâna viitoare este 22 decembrie. Atunci și acum.

Atunci. Dictatură, comunism, socialism, planul cincinal în patru ani, lacăt la gură, bancuri pe șoptite, Ceaușescu, „băi, ce fac ăștia?”, rafturi goale, pâine pe cartelă, cozi cât vezi cu ochii, „vezi că bagă unt mâine”, două ore de program TV, video pe șestache, Garcia Marquez pe sub mână, Shogun, „cum, n-ai citit Șogun, vaaai, dar nu se poate”, locuri de muncă, locuință de la stat, Andrei Voiculescu la Europa Liberă, Compact, Holograf și Iris în decurs de un an sau poate doi, bere Mărgineni la halbă și la un litru, politruci, șmecheri, îmbuibați, Securitate, pile, șantiere pe tot întinsul patriei, tineret-mândria țării, olimpici și atunci, salutări de la Agigea și de la Mamaia, Venus ori Costinești, hehe, o zi la Ruse, economii la CEC, mașină personală, casetofon, videocasetofon și dormitor marca Liliana, „asta-i viață?”, speranța moare ultima, mămăliga începe să se umfle, „Azi în Ti-mi-șoa-ra, mâine-n toată țara”, „ne omoară copiii”, baricade, am scăpat, gata, gaură-n steag. Libertate!

Acum. Libertate, democrație, post-comunism, liberalism, capitalism, mamă, câte isme, privatizare, libertate de expresie, să-mi-o bag și să mi-o scot, Iliescu, „băi, dar ne fac ăștia”, bunătăți, pâine turcească, baghete franțuzești, ciabatta și focaccia, hypermarket-uri cât vezi cu ochii, „vezi că se mai deschide unul mâine”, cablu și sute de posturi TV, Graham Greene la liber, Coelho, „cum, nu l-ai citit pe Coelho, vaaai, dar nu se poate”, șomaj, viloaie, Dan Voiculescu la Antena 3, Whitesnake, Bon Jovi, Metallica, plus bonus The Cure în decurs de numai o lună și jumate, Guinness la draught și Tuborg, ofertă 5+1, politicieni, șmecheri, îmbuibați, SRI, pile, canci șantiere, tineret fără viitor, olimpici și acum, pup you din Antalya, din Mamaya, Teneryfe sau Dubay, hehe, city-break la Paris (Paris, tu!), carduri doldora și buzunare goale, avion, telefon mobil care dă cu aspiratorul și eventual o insulă cadou, „viață-i asta?”, speranța moare ultima, dar tot moare, vai de mămăliga noastră, Timișoara e acum în Alianța Vestului, „ne pleacă copiii”, #rezist, cât să mai reziști și cum să scapi, suntem gata, gaură-n țară.

Libertate?