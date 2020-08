Aruncătoarea de suliță Alisia Paruba este una dintre speranțele SCM Bacău la Olimpiada din 2024, de la Paris. Adică din orașul în care sportiva de 16 ani ar fi putut ajunge lejer, ca manechin

Alură princiară, ochi de actriță și zâmbet numai bun pentru o reclamă la pastă de dinți. Așadar, nu-i lipsește nimic. Poate doar pantofii cu toc. În rest însă are tot ce-i trebuie pentru ca, odată coborâtă de pe podiumul de premiere al întrecerilor atletice, să urce fără nicio problemă pe un alt podium: cel de prezentare de modă. Ca manechin. De fapt, înainte de a alege atletismul, Alisia Adela Paruba– până și numele pare să vină din lumea catwalk-ului- a cochetat cu modeling-ul.

„Îmi plăcea să fiu fotomodel, însă, din momentul în care am început să practic și atletismul, a trebuit să optez: ori, ori. Aveam vreo 8-9 ani, eram foarte energică, așa că am ales sportul. Dar aș minți dacă nu aș recunoaște că, uneori, mă încearcă un ușor regret că nu am continuat cu modeling-ul. Printre altele, aș fi avut șansa să lucrez cu personalități importante din domeniu”, suspină, ma non troppo, aruncătoarea de suliță de la SCM Bacău. Chiar dacă a abandonat cariera de fotomodel, Alisia Paruba nu a ratat totuși șansa de a lucra cu o mare personalitate. De data aceasta, din lumea sportului: fosta campioană mondială și europeană la aruncarea ciocanului, Mihaela Melinte, care o pregătește pe Alisia la SCM Bacău din septembrie 2019.

„M-am bucurat mult când a venit la noi. Sincer, nu mă așteptam. E o fată deosebită și o sportivă de mare viitor”, spune Mihaela Melinte, care a dezvăluit și ce a impresionat-o cel mai mult la eleva sa: „Viteza în braț. Din clipa în care am vazut-o mi-am spus: «Wow, chiar arată ca o aruncătoare de suliță»”. În vârstă de 16 ani (va împlini 17 pe data de 8 octombrie), Alisia Paruba arde etapele. Și le-a ars încă de puștoaică. Îndrumată către suliță de antrenorul CSȘ Adjud Gheorghe Catrinescu, Alisia a devenit recordmenă națională la Copii 1 cu o super-aruncare de 41 de metri. Acum țintește peste limita celor 50 de metri, însă, chiar dacă nu i-a atins în competiții, tot a reușit să urce pe podiumul Campionatului Național Under 22 (bronz) din martie și la Openul de Juniori (aur) din urmă cu o săptămână. Eleva din clasa a XI-a a Colegiului Național Pedagogic se pregătește pentru Naționalele de aruncări din acest weekend, de la București, de unde speră să se întoarcă cu o nouă medalie.

„Dacă la începutul anului nu ar fi avut problem cu o bacterie și dacă ulterior nu ar fi venit pandemia care i-a bulversat antrenamentele, la ora asta, Alisia ar fi dat cu ușurință peste 50 de metri. Nu-i nimic, recuperăm”, precizează Mihaela Melinte. „Și eu am convingerea că voi recupera ușor. Sunt hotărâtă să progresez, dovadă că lucrez în permanență la îmbunătățirea tehnicii”, completează Alisia Paruba, căreia îi calcă pe urme sora sa, Carina. Dar nu la suliță, ci la bilă. „M-a obligat Alisia să vin, dar acum a început să-mi placă”, zâmbește Carina care, la 11 ani, are un fizic de invidiat. Deh, în tradiția familiei! Și dacă tot vorbim de tradiție, să mai spunem că un club conectat la podiumul olimpic precum SCM Bacău își pune speranțe că o atletă de valoarea Alisiei Paruba ar putea duce flacăra mai departe. Eventual peste patru ani, la Paris. Unde îți poți face un nume nu doar străbatând catwalk-ul, ci și aruncând bine cu sulița.

48, 89 metri

este personal best-ul Alisiei Paruba

„Visul meu de copil a fost să particip la Jocurile Olimpice. În 2024, când e programată Olimpiada de la Paris, voi avea 21de ani neîmpliniți. O vârstă propice pentru un debut olimpic” Alisia Adela Paruba (SCM Bacău)