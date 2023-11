Atelier de scriere creativă cu Mădălina Rotaru

“Literatura reprezintă strigătul nezgomotos, strigătele lăuntrice ale autorilor”, a declarat scriitoarea Mădălina Rotaru, în debutul atelierului de scriere creativă, din cadrul Festivalului de lectură “Provocarte”, desfășurat de Ziua Educației, la Biblioteca Județeană “Costache Sturza” Bacău, atelier de care au beneficiat elevi clasele a IV-a, a VI-a și a VII-a, printre care și fiica sa, Elissa Rotaru.

Scriitoarea a pus pe prim plan, în discursul său, importanța “strigătului” interior, în procesul creativ. Cu toții avem un strigăt, fie de fericire, fie de tristețe, de furie sau de iubire, dar oare cum arată aceste strigăte? Unde s-au născut? Care este rostul lor? De cine sunt auzite?

Ghidați de Mădălina Rotaru, copiii și-au găsit răspunsurile la aceste întrebări, oferind o înfățișare ”strigătului” personal, într-o compunere, realizată în timpul atelierului.

“Sunt strigăt de ajutor, eu arăt așa: părul meu este negru și lung, îmi place să mă îmbrac în culori închise. M-am născut în Londra, în anul 2007, pe data de 2 decembrie. Nu cred că am un anumit rost, vreau doar să încurajez oamenii din jurul meu, dorința mea cea mai mare ar fi să găsesc un prieten care să mă încurajeze”, așa arată un strigăt în viziunea unui copilaș de clasa a VI-a.

Imaginația tuturor copiilor a fost bogată, fiecare și-a găsit strigătul într-un mod inventiv, plin de culoare. Am simțit cu adevărat că am și eu un strigăt, strigătul fericirii. Am învățat că lectura ne poate conduce spre cheia regăsirii, a cunoașterii! M-am simțit ca într-o carte unde singură mi-am găsit povestea! Mi-am descoperit o parte din căutări, o parte dintre întrebările la care niciodată nu m-am gândit că există un răspuns,

Mădălina Rotaru susține faptul că lectura este o provocare și că noi suntem de fapt o provocare. Mulți fug de lectură, dar puțini privesc faptul că, daca am fi în locul autorilor, și noi ne-am dori ca povestea noastră să fie auzită!

Sufletul nostru poate să fie găsit prin lectură, cunoscând sentimentele autorilor, ne putem regăsi! Putem descoperi o lume la care nu ne-am gândit niciodată. Scriitoarea ne-a ajutat să ne învingem temerile, să intrăm în lumea noastră interioară, de care mulți se tem, și care, prin lectură, poate să fie găsită!

Nicoleta – Alexandra Chiricheș (clasa a XII-a), elevă la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău

Foto: Maria – Alexandra Vaman (clasa a IX-a), elevă la Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău

Prof. coord. Laura Huiban

INTERVIU / Scriitoarea Mădălina Rotaru: ”Eu în lectură și în literatură m-am găsit”

Nicoleta – Alexandra Chiricheș: De ce este important Festivalul ”Provocarte” pentru dumneavoastră?

Mădălina Rotaru: În primul rând, este un festival foarte frumos și este deja la o ediție foarte înaintată, iar eu sunt foarte fericită că are loc. Îmi doresc să continue. Îmi place inclusiv titlul de “Provocarte”, pentru că este vorba despre o provocare. Eu cred că literatura și învățătura, în general, așa ar trebui predate și privite, ca o provocare! Și cărțile sunt o provocare! Este un eveniment important pentru că, dintre sutele de copii care participă, mai mici sau mai mari, la acest festival, dacă zece la sută pleacă acasa cu ideea că literatura / povestea este o provocare înseamnă că acest festival și-a atins scopul. Așa că eu nu pot decât să felicit organizatorii care, an de an, se străduiesc să țină acest festival în picioare, eu fiind doar un invitat care a răspuns cu mare bucurie “provocării”.

Nicoleta – Alexandra Chiricheș: De ce este importantă lectura pentru dumneavoastră?

Mădălina Rotaru: De ce este importanta lectura pentru mine? Lectura este importantă pentru mine nu pentru că conștientizez că mi-a îmbogățit vocabularul, nu pentru că m-a făcut să gândesc altfel, ci pentru că eu în lectură și în literatură m-am găsit! Intrand în contact cu poveștile de toate tipurile, pentru mine și poezia este tot o poveste. Am intrat în contact cu trăirile autorilor, cu emoțiile lor, și m-am regăsit sau nu in ele. Lectura cred că este cea mai mare provocare din acest punct de vedere, literatura, lectura, beletristica! Noi toți suntem de fapt o poveste! Iar mulți dintre noi fugim și ni se pare poate plictisitor și greu să ne apucăm de citit, dar, dacă ne punem invers, toți ne-am dori ca povestea noastră să fie auzită și citită!

Elissa Rotaru, clasa a VI-a, Colegiul Național ”Ferdinand I”, despre ”Provocarte”:

”Mama mea, adică Mădălina Rotaru, m-a ajutat să înțeleg acest festival și să îmi dau seama că este un eveniment foarte frumos, care ajută mulți copii. Lectura este importantă pentru mine, pentru că mă ajută să înțeleg unele lucruri și să încerc să îmi acord timp pentru asta. Dacă la școală ai un profesor care te ajută să înțelegi importanța lecturii este un lucru foarte bun. Pe mine, lectura m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt!”