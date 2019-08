Campusul de la Valea Budului a găzduit până ieri cea de-a XIX-a ediție a Taberei Naționale de Artă, activitate cuprinsă în Calendarul Taberelor Naționale, aprobate de Ministerul Tineretului și Sportului. Această ediție a fost structurată pe trei secțiuni – artă plastică, sculptură și artă digitală – și a avut 90 de participanți.

În cele șase zile de tabără, tinerii participanți au petrecut împreună un timp bun, de calitate, în care au socializat, au schimbat opinii și viziuni, au fost angrenați în diferite activități creative, mai ales pe cele trei module principale ale taberei. La închiderea taberei a avut loc o expoziție cu toate lucrările realizate și un spectacol de muzică și dans regizat de tinerii participanți care au fost recompensați cu diplome și alte distincții.

Toate lucrările realizate în această tabără vor rămâne în campusul de la Valea Budului îmbogățind astfel vistieria artistică a acestui loc destinat copiilor și tinerilor. Totul s-a încheiat cu un foc de tabără care a ars până târziu în noapte, peisaj completat cu o feerică ploaie de stele prilejuită de fenomenul astronomic Perseide.

„Secțiunea de «artă digitală» a fost organizată în premieră în România. Prof. univ. Bogdan Pătruț, care a coordonat această secțiune, a avut o contribuție deosebită în modul de selectare a participanților și de pregătire a activităților.

Prin crearea unui grup pe rețelele de socializare și a acțiunilor de voluntariat din timpului anului, cu elevi din Bacău, pe partea de informatică, a reușit să aducă tineri din toate zonele țării, selecția fiind foarte riguroasă”, a declarat Theodora Jacotă, consilier în cadrul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bacău, cea care a întocmit proiectul Taberei Naționale de Artă.

„Suntem foarte mulțumiți de realizările din acest proiect, ceea ce arată încă o dată că tot ce face direcția noastră este la cel mai bun standard și ne dă speranțe că proiectele viitoare vor fi apreciate la justa lor valoare”, a spus și Georgel Cojocaru, directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bacău, prezent la festivitatea de încheiere a taberei.

Secția de „Sculptură” a Taberei Naționale de Artă 2019 a fost coordonată de Remus Lupu, președintele Clubului „Veniți cu Noi”, cel mai vechi ONG de Tineret din Bacău, iar secția „Pictură” a fost îndrumată de pictorii băcăuani Maria Margoș și Gheorghe Parascan. Pe partea de „Artă Digitală”, pe lângă prof. univ. Bogdan Pătruț care a deținut și titlul de director de tabără, au fost prezenți și profesori din Cluj, Iași și Italia. Tinerii care au participat la această secțiune au fost din București și din județele Prahova, Vrancea, Covasna, Galați, Cluj, Maramureș și Bacău.

Pe toată perioada Taberei Naționale de Artă 2019 în campusul de la Valea Budului au fost prezenți și 13 elevi de la Tulcea, sosiți la odihnă, și 10 elevi de la Școala Gimnazială „Emil Brăescu” din comuna Măgura-Bacău, veniți în tabără socială.

„A fost o experiență foarte importantă pentru noi și cred că scopul taberei a fost atins, în sensul că am venit să interacționăm și să ne facem noi prieteni. La secțiunea noastră au venit mai mulți invitați care au fost foarte deschiși față de noi și ne-au răspuns la toate întrebările și problemele pe care noi le-am ridicat. A fost un program foarte bine pus la punct de către instructorul nostru. Proiectul la care am lucrat s-a referit la Perseide și, practic, am simulat căderea unei stele.”

„A fost și m-am simțit foarte bine. Am avut destul de multe lucrări și fiecare component al echipei mele a realizat câte cinci-șase lucrări din lemn, lut, sticlă și din diferite alte materiale. Sunt foarte mulțumit de realizările noastre. Am mai participat la astfel de tabere și programe de pregătire în materie de sculptură. Este doar un hobby. Îmi doresc pe mai departe să merg pe Medicină, dar cele două se împletesc, pentru că și Medicina este o artă.”

„Mie mi-a plăcut foarte mult, mai ales pentru faptul că ne-am întărit relațiile de prietenie cu colegii mei. Pentru mine a fost pentru prima dată când am fost într-o tabără, dar am fost împreună cu colegele mele și a fost în regulă. Am fost la «Pictură» și inițial am vrut să fac o floare, dar nu știu cum mi s-au combinat culorile și mi-a ieșit o… acadea. Mi-am botezat tabloul «Lumea de Vis» pentru că așa am simțit. Mi-a plăcut foarte mult și mi-aș dori să revin și anul viitor.”

Ruxandra Beganu, elevă la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Buhuși, participantă la secția „Pictură”