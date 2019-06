Programul de rezidență artistică In Context, desfășurat în stațiunea Slănic Moldova ajunge, în acest an, la a treia ediție. Timp de o lună, între 9 august și 9 septembrie, trei artiști din Islanda și doi din România vor crea lucrări noi, vor susține prezentări și ateliere și vor expune în stațiune. Anul viitor, lucrările create la Slănic Moldova vor fi prezentate și în Islanda.

Tema ediției care se află acum în pregătire, propusă de curatoarea Simona Nastac, este „Compost” – o metaforă regenerativă sugerând necesitatea urgentă a reducerii producției de deșeuri și a valorificării acestora pentru fertilizarea ecologică a solului și, în același timp, potențialul artei de a transforma stațiunea Slănic într-un teren fertil pentru noi forme de cunoaștere și interacțiune cu toate sistemele vii ale planetei.

Parteneriate pentru promovarea compostării ecologice

În premieră în acest an, Asociația In Context a încheiat o serie de parteneriate relevante menite să responsabilizeze atât autoritățile cât și comunitatea din Slănic cu privire la importanța compostării ecologice. Împreună cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, In Context va mobiliza voluntari într-o campanie de informare despre colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile și a celor biodegradabile; apoi, împreună cu Primăria Slănic și cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău se va aplica un proiect de colectare a deșeurilor menajere din zona Văii Slănicului pe o perioadă de trei luni, pentru a încerca punerea în funcțiune a unității de compostare modernă de la Onești în prezent neutilizată din cauza cantităților mici de deșeuri biodegradabile care ajung acolo; tot prin colaborare cu Universitatea din Bacău se va lucra la proiectul Natura 2000, un studiu al ecosistemelor din zona Slănic pentru refacerea celor distruse în timp. Un partener foarte important este și Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) de la Universitatea din Oslo, care va contribui cu studii și expertiză asupra conexiunilor dintre procesele geologice, resursele minerale (mai ales izvoare) și societate întrun proiect tri-lateral de cooperare între Romania, Norvegia și Islanda. Alți parteneri includ Green Revolution și Festivalul de Film Pelicam, organizații dedicate creșterii interesului pentru protecția și conservarea biodiversității planetei și a mediului, în contextul crizei ecologice care face viitorul Pământului mai incert ca oricând.

In Context – laborator de învățare prin artă

Rezidența de creație In Context a fost inițiată și este coordonată de artista Alina Georgiana Teodorescu, născută în Slănic Moldova. Scopul inițiatoarei este de a oferi un cadru adecvat artiștilor preocupați de ecologie și comunitate, precum și suscitarea interesului pentru arta contemporană și natură în școlile din regiune, invitate în fiecare an să participe la activitățile din timpul rezidenței.

În timp, In Context / Slănic Moldova își propune să devină un centru de artă contemporană, ecologie și dezvoltare umană, un laborator de învățare prin artă și știință ca modalități complementare de explorare a lumii, menit să informeze publicul despre criza ecologică și consecințele ei, să inspire căutarea colectivă de strategii de rezistență și idei noi pentru prelungirea vieții pământului.

Petru Done