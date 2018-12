Proiectul intitulat ”We Can not Change The Whole World, but We Can at Least Make The Change” reprezintă un parteneriat strategic Erasmus+ între școli din Italia, Cehia, Franța, Romania și Turcia. Prin acest proiect dorim să conștientizăm cât mai mulți elevi dar și rude ale acestora cu privire la valoarea apei în viața omenirii, să găsim noi metode de economisire și protejare a acestei prețioase resurse naturale.

O primă întâlnire între echipele de lucru a avut loc la Adana – Turcia, în perioada 14-20 noiembrie 2018. Din echipa Palatului Copiilor Bacău au făcut parte prof. Nela Dumea – directorul instituției, Anca Rotaru – profesor de mediu la Clubul Copiilor Onești, Marinica Ifrim – profesor de muzică populară la Clubul Copiilor Moinești și Elena Lăcrămioara Serea – profesor de mediu la Clubul Copiilor Tg. Ocna.

Scoala gazdă – Mehmet Ozoncel Anadolu Lisesi – a organizat o serie de activități relevante pentru îndeplinirea obiectivelor de proiect. Echipa școlii gazdă a implicat în activiățile de proiect atât factori economici locali (participanții au efectuat vizite de documentare la stația de tratare a apei orașului Adana – localitate cu aproape 2 milioane de locuitori, la hidrocentrala de producere a energiei de pe lacul Cukurova) cât și oameni de știință care activează în Universitatea Cukurova.

Un cercetător foarte implicat în studiul poluării apelor a prezentat spinoasa problemă a plasticului care invadează mediul acvatic, folosind un termen consacrat (”supa” de plastic a Mării Mediterane). La finalul workshop-ului, acesta și-a exprimat speranța că prin proiectul nostru vom putea schimba mentalități care să ducă la îmbunătățirea condițiilor de mediu pe termen mediu și lung prin reducerea poluării apei.

O activitate inedită aflată în strânsă legătură cu calitatea resurselor de apă a fost plantarea în echipă multinațională a 100 de puieți de chiparos. Am încercat cu toții un sentiment plăcut să muncim fizic, în aer liber, adulți și copii din cinci țări europene cu gîndul la acel petec arid de pământ care va deveni verde în câțiva ani prin efortul nostru comun. Gazdele ne-au prezentat de asemenea o tehnică specifică de utilizare a apei în domeniul artistic (au realizat workshop-uri de obținere a picturilor la suprafața apei – tehnica EBRU), am explorat zona din care își trag seva resursele de apă potabilă ale Anatoliei, locul de unde se îmbuteliază apa consumată de întreaga regiune de centru-est a Turciei, etc.

Entuziasmul și implicarea elevilor din școala gazdă pe tot parcursul activităților a fost unul debordant. Aceștia au prezentat pe parcursul activităților mai multe studii și materiale de documentare efectuate la tema proiectului dar și momente artistice prin care ne-au prezentat tradiții locale, ne-au făcut să le descoperim obiceiurile, să participăm activ la schimburile interculturale. Managementul de proiect a reprezentat de asemenea o preocupare importantă a acestei întâlniri.

S-au împărțit sarcini la nivel de parteneriat, s-au fixat termene, modalități de comunicare, s-au stabilit date ale viitoarelor activități comune. Cel mai bine realizat logo de proiect a fost ales în echipă europeană ca simbol al activităților acestui parteneriat, emblemă ce va fi utilizată pe toate documentele și obiectele promoționale ce vor fi create pe parcursul celor doi ani de derulare. Următoarele întâlniri de proiect vor implica activități de predare și învățare pentru elevi, prima dintre ele fiind în primăvara viitoare la partenerul ceh. Suntem convinși că dorita schimbare a mentalității cu privire la apă se poate produce, atâta timp cât fiecare echipă va continua lucrul în țara sa cu entuziasmul manifestat pe parcursul acestei întâlniri. Erasmus+ este un program ofertant, care schimbă atitudini! Iar noile atitudini aduc cu ele schimbarea… la pachet!

