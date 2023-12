„Anuala” artiştilor plastici băcăuani, o expoziţie de excelenţă

Ca în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, artiştii plastici băcăuani se întîlnesc la Galeriile FRUNZETTI cu publicul amator de artă, cu prietenii, cu tineri care bat la porţile consacrării, elevi ai Colegiului de Artă, cu ocazia celei mai reprezentative expoziţii de peste an: pictură, sculptură, grafică, fotografie, ceramică, obiect, denumită ANUALA artiştilor plastici. Vineri, 22 decembrie, ora 16.00, o atmosferă de sărbătoare, de bucurie a împlinirilor, prilej de a face şi un scurt bilanţ al activităţii membrilor Filialei Bacău a UAPR. L-a făcut Carmen Poenaru, preşedinte al filialei: „Anul care se încheie, a fost unul bun, foarte bun, pentru filiala noastră. Colegi ai noştri au participat la foarte multe tabere de creaţie, în judeţ şi în ţară, au fost invitaţi la numeroase expoziţii, saloane, bienale, de unde s-au întors cu premii, opera lor fiind remarcată de critica şi presa de specialitate. Pentru prima dată, un artist băcăuan, este vorba de tănărul nostru coleg Dragoş Burlacu, este premiat la Salonul Naţional al Artei de la Bucureşti. Îl felicităm, cum îi felicităm pe toţi artiştii care expun acum, la Expoziţia Anuală care, anul acesta cuprinde cele două galerii, de la parter şi de la etaj. Felicitări şi vă doresc sărbători fericite şi un an nou bun, cu împliniri în plan profesional şi familial”, a spus în încheiere Carmen Poenaru.

Un al aspect menţionat la vernisaj a fost faptul că anul acesta numărul expozanţilor a crescut faţă de anul trecut, pe simeze fiind lucrări semnate de 51 de artişti, din totalul de 60 de membri ai filialei.

Un moment mult aşteptat a fost desemnarea câştigătorului Premiului Filialei Bacău a UAPR pe anul 2023. De data aceasta, au fost desemnaţi trei premianţi: Premiul Filialei Bacău a UAPR, pe anul 2023 a fost atribuit artistului Dragoş Burlacu. Au mai primit premii pentru întreaga activitate Vasile Crăiţă Mândră şi Ştefan Pristavu, care, din motive obiective, nu au fost prezenţi.