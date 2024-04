Andrei Șerban și Relu Auraș, candidați surpriză ai AUR pentru Primăria Slănic Moldova și CL Bacău

Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă organizate de către organizația AUR Bacău, au fost anunțate două candidaturi surpriză pentru alegerile locale din acest an. Andrei Șerban, fost primar în mai multe mandate, a fost desemnat candidatul AUR pentru Primăria Slănic Moldova. Alături de el, s-a alăturat și Relu Auraș, selecționerul echipei de box a României, care a decis să intre în arena politică ca membru al AUR și candidat la Consiliul Local Bacău.

Andrei Șerban și-a exprimat dorința ca Slănic Moldova să devină o stațiune “de AUR”, subliniind importanța asigurării unor condiții decente de trai pentru locuitorii orașului. El a subliniat discrepanțele existente între nivelul impozitelor din Slănic Moldova și cel din Bacău, în stațiune acestea fiind mult peste nivelul celor din capitala de județ și a afirmat că vrea să ofere slanicenilor o alternativă pentru viitorul lor și al copiilor lor.

“Ne dorim ca Slănic Moldova să fie o stațiune de AUR, în care oamenii să aibă condiții decente de trai“, a declarat Andrei Șerban. “Îmi doresc ca slănicenii să aleagă pentru viitorul lor, al copiilor lor și al Slănicului.”

În același context, Relu Auraș și-a expus motivul pentru care a decis să se alăture AUR și să candideze pentru Consiliul Local Bacău. El a subliniat că, deși în ultimii ani s-a investit în sport în Bacău, există încă mult loc pentru îmbunătățiri, mai ales într-un oraș cu mulți tineri interesați de practicarea sporturilor.

“Până astăzi nu am făcut parte din niciun partid. A venit momentul ca experiența pe care am dobândit-o să o pun în practică“, a declarat Auras. “Nu pot decât să mulțumesc celor care sunt în acest partid, care, în afară de faptul că este un partid care reunește românii, am văzut oameni din conducerea sa – și mă refer la vicepreședintele Claudiu Târziu – care au făcut sport de performanță.”

Astfel, cu aceste două candidaturi neașteptate, AUR își consolidează prezența în peisajul politic local, oferind alternative noi și exprimând dorința de a aborda diverse aspecte ale vieții comunitare.