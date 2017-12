Prima ediție a Memorialului „Alexa-Ganea- Condurache” a reunit pe parchetul Sălii Sporturilor nume ca Daniel Bogdan, Florin Lovin, Andrei Cristea, Giani Căpușă, Marius Croitoru sau Vasile Jercălău La cinci zile de la desfășurarea Memorialului „Alexa- Ganea- Condurache”, emoțiile continuă să fie la fel de intense. Poate și pentru faptul că niciun alt eveniment găzduit de Bacău în ultimii ani nu a mai reunit atâtea nume cu greutate în istoria fotbalistică a orașului. Iar amintirea lui Niculae Alexa, Florin Ganea și Sorin Condurache, trei jucători emblematici ai Bacăului care ne-au părăsit mult prea devreme, a făcut ca distanțele în spațiu și timp să se comprime. Daniel Bogdan și Dan Bolfă, doi dintre inițiatorii „Memorialului” găzduit vinerea trecută de Sala Sporturilor, au venit tocmai din Marea Britanie. Ionică Serea, din Germania. Iar Andrei Cristea, capitanul Iașiului, Marius Croitoru, liderul de vârstă al Politehnicii Timișoara, și Tibi Căpușă, campion național cu Viitorul lui Gică Hagi, au aterizat direct din Liga I. Alături de ei au dat copy-paste fotbalului jucat acum 15-20 de ani de FCM Bacău foștii „galben-albaștri” Sorin Trofin, Vasile Jercălău, Florin Petcu sau Ionuț Vetrea. Iar de pe margine au dat indicații ori, după caz, doar au privit, alte nume cu rezonanță: Ghiță Poenaru, Cristi Popovici, Gogu Munteanu și Gabi Hodină. Cu toții, fotbaliști și oameni unul și unul. Așa cum au fost și Nicu Alexa, Gică Ganea și Sorin Condurache. Natural, spectacolul fotbalistic a fost unul de calitate. Duelurile tată-fiu dintre Giani și Tibi Căpușă au fost aplaudate la scenă deschisă. La fel ca și golurile lui Petrică Firici (principalul realizator al Memorialului), fentele lui Marius Croitoru sau intervențiile necruțătoare ale lui Marius Gireadă. Dacă în urmă cu fix un an făcea schimb de tricouri cu Francesco Totti într-un duel european Astra- AS Roma, vineri, tricoul purtat la Memorial de „Ață” Lovin a fost unul dintre cele mai râvnite. Chiar dacă nu era unul personalizat. Văzând că nu-i pot lua mingea, adversarii lui Lovin au încercat să-i ia tricoul. Inutil. „Ață” s-a ținut bine. Ca pe vremea când juca la FCM, Steaua sau Astra. A reușit un „tunnel” la prima atingere de balon, a încercat și o rabona, ca împotriva Sevillei și a lui Real Madrid, și a dat și un gol în poarta în care Daniel Bogdan a făcut adevărate minuni. Ca orice Memorial care se respectă, scorul final a fost unul egal: 7-7. Iar faptul că ultimele două goluri au fost înscrise de gemenii lui Gică Ganea, Denis și Mario, a întregit magia unei seri din preajma Crăciunului. Există, însă, și un regret legat de Memorialul „Alexa- Ganea- Condurache”. Unul singur. Dar cuprinzător: prea puțini oameni în tribune. Nu mai mult de 200. „Este păcat. Nicu, Gică și Sorin meritau mult mai mult din partea noastră, a tuturor”, mărturisea Giani Căpușă, cel care a jucat și alături de Alexa, și alături de Ganea, și alături de Condurache. „În România, tot ce e gratis nu are priză”, a fost verdictul lui Florin Lovin, care a pus umărul și la promovarea evenimentului, pe pagina proprie de facebook: „Pe viitor, o astfel de manifestare ar trebui pregătită din timp și promovată inclusiv în școli”. Ghiță Poenaru a avut ultimul cuvânt: „Până la urmă, acesta este doar un început. Merită să le mulțumim celor care au venit și să le transmitem celor care au lipsit că îi așteptăm la următoarea ediție”. 0 SHARES Share Tweet

