Marco Giungi, ambasadorul Republicii Italia în România, a vizitat astazi Bacăul. Excelența Sa s-a oprit mai întâi la Primăria Municipiului Bacău, unde a fost întâmpinat de primarul Cosmin Necula, iar ulterior a fost la Palatul Administrativ, unde a avut programată o întâlnire cu Maricica Luminița Coșa, prefectul județului Bacău. Primarul municipiului Bacău, Cosmin Necula, a primit joi, 8 februarie, vizita Excelenței Sale domnul Marco Giungi, ambasadorul Italiei la Bucureşti. În cadrul vizitei în Bacău a Excelenței Sale domnul Marco Giungi, cei doi oficiali au discutat despre dezvoltarea şi intensificarea cooperării bilaterale în primul rând pe domeniul economic, dar şi pe domeniile: educaţie, tineret şi cultură. „Avem deja o tradiţie în ceea ce priveşte colaborarea pe diferite domenii economice, oamenii de afaceri italieni fiind interesaţi să-şi extindă afacerile sau să-şi deschidă noi afaceri în zona Bacăului. Suntem interesaţi în mod concret şi direct de oportunităţile de business în actualul context economic şi politic, de deschiderea autorităţilor locale şi nu numai", a precizat Excelenţa Sa. Primarul Cosmin Necula a prezentat proiectele de dezvoltare urbană şi de extindere a Bacăului inclusiv având în considerare comunele imediat limitrofe. De asemenea, primarul Bacăului a expus oportunitățile de cooperare pentru fiecare dintre domeniile economice de interes pentru investitorii italieni. „Suntem foarte deschişi cooperării și intensificării colaborării pe toate domeniile şi, mai ales, pe cel economic. Intenţia noastră, susţinută prin strategia de dezvoltare şi proiectele aferente, este aceea de expansiune, de extindere a oraşului, care dispune de terenurile necesare în acest sens. Bacăul devine astfel extrem de atractiv pentru potenţialii investitori, poziţia geografică oferindu-ne avantajul de a găzdui în primul rând centre logistice ale companiilor", a subliniat primarul Cosmin Necula. Consolidarea Bacăului ca centru logistic zonal, situat în plin centru al regiunii Nord-Est, intensificarea relaţiilor economice deja existente pe diverse domenii de producţie şi servicii, dar şi deschiderea actualei administrații locale faţă de mediul de afaceri, de investitorii străini, respectiv de cei italieni, au constituit principalele teme de discuţie. „Un avantaj în dezvoltarea cooperării bilaterale pe toate palierele il constituie faptul că suntem două popoare foarte asemănătoare şi cu relaţii foarte strânse. Există o comunitate a italienilor deja consolidată în Bacău, din care fac parte şi câţiva oameni de afaceri care susţin dezvoltarea municipiului, prin contribuţiile la bugetul local, încă din anii '90 ", a conchis primarul Cosmin Necula. La finalul acestei prime întrevederi, cei doi oficiali au convenit asupra stabilirii unei noi întruniri, în vederea continuării discuţiilor şi a concretizării acestora atât în plan economic, cât şi din perspectiva socio-culturală. Șanse de colaborare Bacău-Trentino Maricica-Luminița Coșa, prefectul județului, și Valentin Ivancea, subprefect, au primit, apoi, vizita Excelenței Sale Marco Giungi, Ambasadorul Republicii Italia în România, care venit însoțit de Nicoletta Fioroni, șef Birou economic și comercial. Scopul întâlnirii a fost identificarea oportunităților de colaborare între autorități și oameni de afaceri, de ambele părți. Marco Giungi a precizat că „sunt premise care susțin îmbunătățirea cooperării, dat fiind că există o prezență masivă a românilor în Italia, în special a băcăuanilor în Torino, precum și a italienilor în România, fapt ce constituie o bază pentru dezvoltarea acestor relații", adăugând că multe firme și vor să cunoască potențialul Bacăului. Prefectul județului a explicat că de interes este dezvoltarea unor relații de colaborare în mediul rural, unde oamenii sunt dispuși să muncească mai mult. „Ne dorim să venim în sprijinul dezvoltării unor colaborări concrete, de succes, sens în care este necesar să ne prezentați o ierarhie de interes pentru a veni cu propuneri concrete, stabilirea unor detalii de acest fel făcând posibilă concretizarea unor noi parteneriate de colaborare", a declarat Maricica Luminița Coșa. Subprefectul județului Bacău a adăugat că „sub patronajul Instituției Prefectului Județului Bacău, se pot organiza întâlniri pentru a fi identificate și stabilite conexiuni între autorități și oameni de afaceri din ambele state" și a enumerat alte câteva domenii de interes precum pomicultura și viticultura, alături de turism și agricultură. În final, ambasadorul Marco Giungi a apreciat că, pe lângă relațiile deja existente cu Piemonte, regiune puternic industrializată, există premisele dezvoltării unor colaborări fructuoase cu provincia autonomă Trentino, care excelează în domeniile de interes evidențiate, turism, viticultură și pomicultură.

