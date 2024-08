Alegerile din SUA. Ce spun sondajele?

Alegerile prezidențiale din SUA se conturează a fi extrem de tensionate și disputate, cu sondaje care reflectă o competiție strânsă între principalele figuri politice. Sondajele indică o situație surprinzătoare: Kamala Harris, candidatul democrat, îl depășește pe fostul președinte Donald Trump, candidatul republican, în intențiile de vot.

Potrivit unui agregat de sondaje realizat de The Hill, Harris are un ușor avantaj, cu 47,8% din intențiile de vot, în comparație cu 46,4% pentru Trump. Alte publicații, precum The Economist, subliniază un avans și mai clar pentru Harris, de 47,8% față de 45%. The New York Times prezintă o cursă strânsă, cu Harris la 48% și Trump la 47%, în timp ce sondajele CNBC oferă o altă perspectivă, indicând că Trump conduce cu 48% față de 46% pentru Harris.

Deși acest avantaj se află în marja de eroare statistică, el este indicativ pentru starea actuală a competiției. În ciuda diferențelor mici între procente, acest rezultat subliniază percepțiile schimbătoare ale publicului și natura volatilă a preferințelor electorale în SUA.

Totuși, sondajele la nivel național nu oferă o imagine completă a realității electorale din Statele Unite. Sistemul de vot electoral, care pune accent pe câștigarea statelor individuale, în special a celor cunoscute sub numele de „swing states” (state indecise), poate determina câștigătorul alegerilor chiar dacă un candidat are mai puține voturi la nivel național.

În acest context, Harris face progrese notabile în unele dintre cele mai importante state swing. Conform diverselor sondaje de la începutul lunii august, ea pare să câștige în Michigan și Wisconsin, state cruciale care au jucat un rol esențial în victoria lui Trump din 2016. În plus, The New York Times raportează că Harris conduce și în Pennsylvania, cu 50% față de 46% pentru Trump. Cu toate acestea, în Nevada și Georgia, Trump încă deține un avantaj, ceea ce demonstrează că lupta este departe de a fi decisă.

Unul dintre motivele principale pentru creșterea ratingului lui Harris este resentimentul anti-Trump în rândul unei părți a electoratului american. Odată cu retragerea lui Joe Biden din cursă, alegătorii democrați și-au regăsit entuziasmul în fața unui nou candidat, chiar dacă Harris nu avea inițial o popularitate considerabilă. Comparativ cu Trump, care are deja o bază solidă de susținători, dar și un număr semnificativ de critici pe care nu îi poate convinge, Harris beneficiază de o schimbare de percepție în rândul alegătorilor democrați.

Retragerea lui Biden din cursă a forțat Partidul Republican să își schimbe strategia. Criticile legate de vârsta înaintată a lui Biden, un element central al campaniei republicane, sunt acum mai puțin relevante, având în vedere că Trump însuși este în vârstă. În schimb, republicanii își pot orienta atacurile către politicile internaționale ale lui Harris, în special în contextul războiului din Ucraina.