Agricultură verticală în satul Hârja

În satul Hârja, din comuna Oituz, 22 de tineri din România, Bulgaria, Italia și Grecia se alătură, până pe 3 iulie, activităților de învățare din proiectul „Vertical farming for youth in rural & urban communities” (Agricultura verticală pentru tineri din comunitățile rurale și urbane).

Proiectul este un parteneriat strategic de 27 de luni între instituții de învățământ superior, instituții de cercetare și dezvoltare și ONG-uri care lucrează cu tineri cu oportunități reduse și tineri NEET (care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare) din țările menționate mai sus.

Activitatea este găzduită de Asociația Copiii în Sânul Familiei, partener în proiectul coordonat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, alături de partenerii din mediul academic – Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare, University of Forestry (Sofia, Bulgaria), partenerii care lucrează cu tineri – Federazione Internazionale Scambi Socio-Culturale Giovanili “World Net” (Tito, Italia), Association for sustainable environmental solutions AGROLINK (Sofia, Bulgaria), Hopeland (Argolis, Grecia) partenerul asociat Ultragreens, un start-up agritech fondat în România, pionieri pentru primul centru regional de Vertical Farming Green Hub din SEE, care a venit cu soluția tehnică pentru producerea de microgreens.

„Scopul principal al proiectului Verti4You – spune Vlad Grigoraș, coordonatorul mobilității organizate în Hârja – este de a promova antreprenoriatul social în rândul tinerilor, prin utilizarea agriculturii verticale ca mijloc de a produce alimente sănătoase și ecologice în zonele rurale, periurbane și urbane. Verti4You își propune să consolideze competențele cheie și abilitățile de bază în domeniul horticulturii moderne, prin utilizarea sistemelor verticale pentru a produce legume, fapt care poate sprijini și inserția tinerilor cu oportunități reduse pe piața muncii. A fost creat un cadru de implicare și cooperare într-o configurație non-formală și agrotehnică, în care tinerii vor avea ca rezultat «mâncare în farfurie», la finalul activității. De fapt, după primele 6 zile de activitate, microplantele de ridiche au fost deja degustate de participanți și de membrii asociației.”

Asociatia Copiii în Sânul Familiei susține copiii să deprindă abilități de antreprenoriat și horticultură – creșterea microplantelor, iar cei mai pasionați să poată dezvolta, în viitor, o mică afacere în această direcție. Asociația este deschisă pentru a prezenta și a învăța și alți tineri ce înseamnă agricultura verticală, cu ajutorul microserei instalate într-o clădire anexă, în incinta asociației.

Coordonatorii proiectului caută sponsorizări pentru achiziționarea unui container în care să mute sera verticală, pentru a produce microplantele în condiții de siguranță pentru consumator. Restaurantele sau persoanele care vor să achiziționeze microplante îi pot contacta la [email protected] și/sau 0758749455 (manager asociație).