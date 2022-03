Războiul de la granițe a generat probleme la nivelul întregului mediu de afaceri, firmele fiind serios afectate de embargoul impus Rusiei, dar și de reducerea importurilor din Ucraina. Prețurile materiilor prime au crescut exponențial. Firmelor locale au scumpit și ele prețurile la produsele din portofoliu, consumatorul final fiind cel care va fi nevoit să le suporte.

Efectele războiului din Ucraina sunt resimțite puternic de aproape toate firmele din țară, dar în special de cele care depindeau, într-o anumită măsură, de importurile din țara vecină, cât și de cele din Rusia, supusă acum unui embargo fără precedent, din partea întregii lumi. După cum se știe, odată cu izbucnirea războiului, toate contractele cu rușii au picat. Producătorul local de pungi și ambalaje din hârtie pentru domeniile farma şi alimentar – Barleta, se numără printre afacerile care sunt afectate de acest conflict armat. „Noi importam din Rusia o cantitate mică, printr-o firmă care era reprezentanta lor în România. Mai făceam import și din Estonia care, acum, iată!, este cu glonțul la cap. Dacă îi atacă și pe estonieni, atunci chiar va fi foarte rău. Noi, deja ne-am orientat către alți furnizori, în special din partea de nord a Europei, astfel încât să ne acoperim diferența pe care o procuram de la ruși”, a declarat Horațiu Damșa, directorul general al grupului de firme Barleta din Bacău, și unul dintre acționarii firmei. Așadar, pentru a suplini pierderile, fabricantul de pungi din hârtie s-a orientat către producătorii europeni de materie primă. Din păcate, între timp, unii dintre ei și-au închis porțile, urmare a cererii uriașe de pe piață, dar mai ales a cheltuielilor amplificate de recenta criză energetică. În acest context, de reținut că Barleta, de ani de zile, a aplicat un amplu program de eficientizare, achiziționând utilaje de înaltă performanță, însă, dacă recesiunea se va amplifica, nu este exclus ca firma să renunțe la o parte dintre angajați. Să nu uităm că, la fel ca multe afaceri, firma băcăuană a fost afectată de evenimentele care s-au succedat în ultimii ani, de la măsura schimbării plasticului cu hârtia, la criza Covid și cea energetică, iar, acum, blocajul generat de situația geopolitică.

Între ciocan și nicovală

Criza hârtiei pentru ambalaje a fost amplificată de faptul că materia primă se găsește tot mai greu și este foarte, foarte scumpă. Pe fondul cererii mari de materie primă, cei mai mulți dintre furnizori au crescut prețurile incredibil de mult, fiind din ce în ce mai greu de suportat de către firmele care folosesc aceste produse în procesul de fabricație. „Suntem, extrem de afectați de prețurile la anumite tipuri de hârtie, care au «sărit» mai mult decât dublu. De exemplu, la hârtia kraft care, în urmă cu câteva luni, avea un preț de 750 de euro, acum o găsești la 1.650 de euro. Or, la anumite produse pe care le fabricăm, acest tip de hârtie poate să reprezinte și 75% din valoare. S-a ajuns ca, acum, lumea nici să nu mai întrebe cât este prețul, ci dacă există vreo șansă să li se livreze marfa, atât de mult s-au scumpit materiile prime, în paralel cu creșterea termenelor de livrare”, a completat managerul Horațiu Damșa. În aceste condiții, și firma Barleta a fost nevoită să mărească prețurile la produsele din portofoliu. „Din păcate, cei mai mulți clienți ne solicită prețuri fixe, până la sfârșitul anului, de exemplu, în vreme ce furnizorii ne acceptă comenzile la un preț liber, ca să mai vadă ce se întâmplă în următoarea lună, și abia apoi să ne dea, eventual, un preț fix. Deci, suntem cumva între ciocan și nicovală – între cei care, tot timpul, ne măresc prețurile, și cei care vor prețuri fixe de la noi. Este foarte, foarte dificil”, a explicat directorul general Horațiu Damșa. În prezent, ambalajele au ajuns să fie mai scumpe cu 15 până la 20%, sau mai mult. Iar perspectiva este din ce în ce mai sumbră, nefiind exclus ca prețurile să crească în continuare. În mod evident, aceste creșteri se vor regăsi în portofelele clienților finali care, deja, plătesc un cost suplimentar, de pildă, în cazul restaurantelor care fac livrări la domiciliu. Prin urmare, producătorii ne sfătuiesc să nu le mai considerăm sacoşele din hârtie produse de unică întrebuințare, ci să le refolosim, pe cât posibil, în condițiile în care acestea pot fi re-utilizate de cel puțin 3 – 4 ori. În plus, cel mai probabil, efectele recesiunii se vor vedea și în cazul publicațiilor care, sufocate de prețurile exorbitante la hârtie, vor opta să apară doar în varianta online, pe termen nelimitat, posibil definitiv.

„Criza energetică își are sursa tot în conflictul din Ucraina”

De tăvălugul provocat ca urmare a conflictului din Ucraina sunt atinse și afacerile gigantului Agricola Bacău, lider în producția de carne de pui. „Războiul afectează pe toată lumea, se vede asta. Și pe noi, e drept că nu direct. Dar există acest cost al resurselor care se duce foarte sus. Se știe că Rusia și Ucraina sunt producători foarte mari de furaje și, evident, afectează piața. Pe de altă parte, efecte se vor vedea și la consumatori, pentru că Ucraina care este un mare producător de carne de pui a cam ieșit din piață, afectând și piața Uniunii Europene”, a explicat Grigore Horoi, președintele companiei Agricola Bacău, lider în producția de carne de pui. Acesta spune că, până acum, erau arajamente de afaceri între Polonia și Ucraina, și astfel carnea ajungea în UE fără să fie supusă taxării aplicate producătorilor din afara spațiului comunitar. „Și criza energetică își are sursa tot în conflictul din Ucraina când rușii au ales să restricționeze vânzările de gaz către Uniunea Europeană, iar rezervele erau destul de mici, la începutul iernii. De aceea a «explodat», în principal, prețul. Mai este și povestea asta a «înverzirii planetei», cu certificatele verzi care, în opinia specialiștilor, ridică prețul cu 11-15 %, însă diferența până la 300-400 % are alte cauze. Apoi, a mai fost relansarea economică după criza sanitară, care a crescut consumul la nivel planetar. Toate astea, conjugate, au dus unde suntem acum”, a încheiat Grigore Horoi, președintele Agricola Bacău.