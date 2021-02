Planul de școlarizare pentru anul viitor, 2021-2022, a fost stabilit deja în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Pentru admiterea în liceele din întreg județul sunt, în total, peste 200 de clase. Principalul criteriu luat în considerare a fost numărul de elevi care sunt acum în clasele a VIII-a. Mai mult, se știe deja că, încă de la sfârșitul lunii trecute, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a decis cum se vor forma clasele de început de ciclu pentru învățământul liceal cu frecvență la zi, respectiv clasele a IX-a, care vor funcționa în anul școlar 2021-2022, și câți elevi vor fi în fiecare clasă. Astfel, pentru filiera tehnologică și învățământul profesional, inclusiv dual, precum şi pentru filiera vocațională – profil sportiv, teologic, pedagogic şi învățământul liceal de artă, numărul elevilor a scăzut de la 28 la 24/clasă. În egală măsură, pentru filiera teoretică, numărul maxim de elevi pe o clasă a scăzut de la 28 la 26. Decizia este fundamentată de contextul pandemic în care România încă se află, pentru evitarea aglomerării sălilor de curs.

Astăzi, prezentăm oferta educațională din colegiile și liceele existente în municipiul Bacău, astfel încât elevii care sunt acum în clasele terminale de gimnaziu să știe deja spre ce se pot orienta, pentru continuarea studiilor.

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

ÎNVĂȚĂMÂNT VOCAȚIONAL:

– profil Arte vizuale, pe desenator tehnic pentru arhitectură și design (16 de locuri);

– profil Arte vizuale, pe tehnician pentru tehnici artistice (24 de locuri);

– profil Coregrafie, pe instructor coregraf (8 locuri);

– profil Muzică, corist (12 locuri);

– profil Muzică, instrumentist (12 locuri).

– profil pedagogic, specializarea educator – puericultor (24 de locuri);

– profil pedagogic, învățător – educatoare (48 de locuri).

– profil sportiv, instructor sportiv (72 de locuri).

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL/DUAL

„Drum sigur”. Aceasta este premisa pentru care elevii aleg să urmeze cursurile învățământului profesional. Un drum sigur care le garantează o calificare încă de pe băncile școlilor prin procesul de pregătire teoretică și beneficiile unei practici chiar în domeniul ales. Acest tip de școlarizare a fost reintrodus în licee de mai bine de șase ani, înlocuind practic ceea ce odată erau școlile de arte și meserii. Numai că acum poartă denumirea de învățământ profesional, organizat după clasa a VIII-a, ca parte a învățământului superior secundar.

Bursa profesională se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, a pregătirii practice și pe timpul pregătirii și susținerii examenului de certificare a calificării profesionale. Dar, atenție! Elevii declarați repetenți nu beneficiază de acest ajutor pentru anii de studiu pe care îi repetă.

În cadrul învățământului profesional profesional/dual, elevii fac 2 sau 3 ani de pregătire teoretică la școală și pregătire practică în companii private, unde la finalizarea studiilor au întâietate la angajare. Pentru acest lucru se acordă și o bursă de: 200 lei lunar (de la bugetul de stat), dacă elevul este înscris la învăţământul profesional și de minimum 400 lei lunar (200 lei de la bugetul de stat şi minimum 200 de lei de la operatorul economic cu care elevul încheie un contract individual de practică), dacă elevul este înscris la învăţământul dual.

Absolvenții învățământului profesional cu durata de 3 ani care promovează examenul primesc certificat de calificare profesională și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. După ce termină acest tip de învățământ pot continua studiile, la forma învățământului de zi, iar după încă un an, pot da și examenul de bacalaureat.

Cine se poate înscrie în învățământul profesional/dual:

Învăţământul profesional are o durată de 2 ani sau 3 ani. Învăţământul dual se adresează celor au absolvit învăţământul obligatoriu, pentru a obţine competenţele necesare pentru intrarea pe piaţa muncii, oferindu-le astfel o rută alternativă de formare. Practic, învăţământul dual oferă absolvenţilor posibilitatea de a intra pe piaţa muncii şi, în acelaşi timp, de a continua pregătirea profesională la un nivel superior de calificare.

ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ FRECVENȚĂ ȘI SERAL