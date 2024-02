Adeline, cu alaiul ei de flori

Luna martie, prima lună de primăvară, vine, vorba cântecului, „cu alaiul ei de flori”. Așa se întâmplă și în oraș, în așteptarea lui „mărțișor” sau al lui 8 martie. Și pentru că e luna dedicată florilor, mergem în lumea florilor, la ele acasă, la Florăria Adeline din centrul orașului.

Înainte de toate, trebuie specificat că, Florăria Adeline funcționează în locul în care, înainte de Revoluție, era cea mai cunoscută – dacă nu singura – florărie din Bacău. Cu alte cuvinte, locul este predestinat, și cu ușurință i se poate acorda titlul de „casa florilor”.

Aici am întâlnit-o pe Mihaela Cristina Drăgoi, o băcăuancă îndrăgostită de flori și care a fondat Florăria Adeline exact în urmă cu un an. Ea este jurist de meserie dar nu a practicat niciodată această profesie. A activat mult în vânzări până în momentul în care și-a dorit o schimbare. Și atunci a ales să meargă pe calea…florilor. Iar cea care a susținut-o necondiționat și cu încredere a fost chiar mama Mihaelei, Adelina. Și cu aceasta am deslușit și de unde vine denumirea de Florăria Adeline. „Mi-au plăcut întotdeauna florile, poate pentru că, de-a lungul timpului nu am primit prea multe flori”, ne-a spus râzând Mihaela, care a luat totul în serios. A făcut cursuri, pentru că așa cum spunea ea, educația contează în orice domeniu. „Nu mulți știu, dar există și la noi în România cursuri dedicate pentru poziția de florist, florar, designer florist. Și e important. Trei flori într-o cutie sau un ambalaj pune oricine, dar, pe lângă pasiune, să fie făcute cu un pic de informație la bază, e mare diferență. Una e să reziste 3 zile acasă și alta e să reziste 2 săptămâni. Depinde de cum le îngrijim, cum le curățăm, ce soluții folosim…”, a explicat Mihaela Drăgoi, care a precizat că informațiile pe care le deține le împărtășește și clienților ei, informații pe care le-a transmis și cititorilor noștri.

Cum se întreţin florile acasă

„În primul rând, de bază e dezambalarea. De fapt, buchetul nu se oferă ambalat. Codul bunelor maniere spune că florile trebuie să fie legate cu o fundiță și atât. Ambalajul are rol strict de protecție, în zilele noastre și de înfrumusețare, iar primul pas acasă este desfacerea din ambalaj al florilor, dezlegarea și așezarea într-o vază cu apă curată. La două zile se schimbă apa, se spală vaza foarte bine pentru că dezvoltă bacterii și din cauza bacteriilor mor florile de fapt. Și tăiate codițele. 2 cm, unghi de 45 de grade.”

Florile de la Adeline

Când intri în florărie nici nu știi unde să te uiți. Ești practic asaltat de culori și forme, dar și un miros fresh de flori și primăvară. Între acestea îți fac imediat cu ochiul hortensiile. Acest lucru i s-a întâmplat și unei doamne care le-a ales pentru un buchet de mireasă, chiar în timp ce documentam acest material. Trandafiri de toate culorile și în special trandafiri de grădină. Printre atâtea flori, am întrebat-o care este floarea ei preferată. Surprinzător nu e trandafirul ci…bujorul. „Bujorul, și cel românesc, doar că nu rezistă”, a precizat Mihaela. Sunt bujori olandezi care provin și de la producători autohtoni din zona Călugăreni-Giurgiu, acolo unde sunt cultivate mai multe soiuri olandeze, dar sunt îngrijiți, crescuți și adaptați la noi.

Buchete unicat

La Florăria Adeline, buchetele pot fi personalizate în funcție de dorința clientului. „M-a întrebat cineva de ce nu am site – povestește Mihaela. Site-ul funcționează cu niște buchete standard, făcute pe rețetar. Or buchetele mele sunt unice, unicate, nu le reproduc. Cei care sunt clienții mei de o bună perioadă știu treaba asta și se lasă pe mâna mea. Stabilesc ora când vin după buchet, bugetul maxim și mă lasă pe mine să aleg combinația de flori, culori, texturi și niciun aranjament nu seamănă cu altul. Fiecare e făcut după client. Le cer informații: nume, detalii despre persoană, ce flori preferă… Pentru că întotdeuna un buchet de flori transmite un mesaj. Prefer să lucrez așa. Satisfacția clientului pentru mine este pe primul loc, peste partea financiară.”

În spatele unei florării e foarte mult de muncă iar Mihaela a încercat să caute un ajutor dar totul a fost în zadar. „N-a mers pentru că nu am găsit persoane care să se dedice. Pe lângă dorința de a primi un salariu lunar trebuie să mai existe și o pasiune, și răbdare”, a mai spus creatoare florăriei Adeline.

Și pentru că începe sezonul, aici puteți găsi…buchete de mireasă, lumânări de cununie, florile de pus în piept, naturale, dar și alte aranjamente pentru evenimente.

Toate femeile au dreptul să primească o floare

Cât despre prețuri… Nimic nu este bătut în cuie. Un buchet poate costa și 30 de lei, dar poate să ajungă și la 1500 de lei. Poate fi un buchet mare cu flori deosebite. Mulți cred că e scump să mergi la o florărie din centrul orașului. „Nu este deloc așa – spune Mihaela Drăgoi. Dacă intră cineva și vrea buchet de 30 de lei, îi fac de 30 de lei. Mai e ideea de „ne selectăm clienții”, care de fapt nu există la mine. Eu vreau ca florile să ajungă la toată lumea. Toate femeile au dreptul să primească o floare. Gestul contează.” Nu în ultimul rând, Mihaela confecționează și tablouri pe bază de licheni, pe comandă de cele mai multe ori pentru că acestea se personalizează de obicei. „Vreau să îi încurajez pe toți, să cumpere flori, indiferent că le cumpără de la mine, de la piață sau de la supermarketuri. Fiecare are dreptul să cumpere flori de oriunde. Pe mine nu mă deranjează concurența. Dimpotrivă. Pe mine mă motivează zi de zi să evoluez. E bine că se vând flori și în supermarket. Singurul lucru care mă deranjează este că au transformat florile într-o marfă ca pe bandă, în ceva banal. Și nu ar trebui să fie așa.”

Florăria Adeline

B-dul Ioniță Sandu Sturza nr. 3

Facebook, Instagram și Tik Tok: Florăria Adeline Bacău

Telefon: 0757.499.308

Program:

Luni-vineri: 09.00-19.00

Sâmbăta: 9.00-20.00

Duminică: 9.00-16.00