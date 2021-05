Fosta directoare a Teatrului Municipal Bacovia, actrița Eliza Noemi Judeu, a fost nominalizata oficial în competiția pentru cea mai buna actriță în rol principal la Gala Premiilor Uniunii Teatrale din România – UNITER. Ea a fost nominalizată pentru rolul Tiadora din spectacolul „Tiadora”, după Maria Manolescu Borșa, regia Sorin Militaru.

“Nu am putut articula cuvinte la aflarea veștii, am plâns jumătate de zi. De fericire. De mulțumire. De bucuria că poate fi mândru și de mine. El, regizorul. Am «călătorit» împreună , frumos, curat, artistic și sper că o vom mai face”, a declarat actrița. “Tiadora” are la baza textul premiat în cadrul Bacău Fest Monodrame 2019.

“Textul a devenit spectacol sub bagheta lui și-i mulțumesc pentru că i-a gândit alături de mine pe minunații tineri actori Vlad Nicolici și Giuseppe Torboli, cei care asigură construcțiile sonore live. Mulțumesc scenografului Horațiu Mihaiu, regizorului de animație, Bogdan Mihăilescu, lui Ovidiu Ungureanu (video concept), echipei tehnice a spectacolului: Cristi Jugaru (sunet), Daniel Bibire (lumini), Liviu Maftei (videoproiecție), Nicu Pascu (regizor tehnic)”, a mai spus Eliza Noemi Judeu.

UNITER (Uniunea Teatrală din România) este o organizație profesională, apolitică, neguvernamentală și nonprofit, constituită prin asocierea liberă a creatorilor din domeniul teatrului din România. S-a înființat în februarie 1990 după desființarea Asociației Oamenilor de Artă din Instituțiile Teatrale și Muzicale. UNITER organizează o serie de programe care au ca scop stimularea creativității în teatrul românesc și promovarea schimburilor teatrale între România și alte țări.

Uniunea acordă premii teatrale pentru fiecare an calendaristic încheiat.

Un juriu de selecție propune câte trei nominalizări pentru fiecare secțiune iar în seara Galei, un alt juriu desemnează câștigătorii prin vot secret. În afara acestor premii, Senatul UNITER acordă și alte distincții: premiul de excelență, premii pentru întreaga activitate și premii speciale.