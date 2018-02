În această dimineaţă, în jurul orei 3.30, pe strada Atelierelor, din municipiul Moineşti, s-a produs un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. Este vorba despre un tânăr de 18 ani, din oraşul Comăneşti, care a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a intrat cu autoturismul într-un stâlp metalic aflat în afara părţii carosabile, de pe sensul opus. Pentru scoaterea sa din maşină a fost nevoie de intervenţia pompierilor cu Descarcerarea, victima fiind preluată apoi de un echipaj de ambulanţă, se pare în stare de inconştienţă şi cu multiple leziuni, şi transportată la spitalul din Moineşti pentru îngrijiri medicale. Poliţiştii care au mers la faţa locului pentru cercetări nu l-au putut testa pe conducătorul auto cu aparatul etilotest, din cauza stării de sănătate, dar i s-au recoltat probe de sânge. Tânărul era singur în maşină. 0 SHARES Share Tweet

