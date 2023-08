A inceput numarătoarea inversă BRICS

Arabia Saudită, Iran, Egipt, Argentina, Etiopia și Emiratele Arabe Unite sunt noii mebri ai comunității BRICS, alături de Rusia, Brazilia, India, China şi Africa de Sud. De ce a devenit importantă aceasă comunitate care se extinde? Răspunsul e simplu; cine controlează petrolul, controlează lumea. Fie vinzi singura energie care face ca economia să funcționeze, fie ești un client al acesteia. În 1974, dolarul, care de 4 ani nu mai avea acoperire în aur, se prăbușea vertiginos și odată cu el economia SUA. Arabia Saudită, liderul producătorilor de petrol OPEC, a fost ,,convinsă pentru liniștea sa” să-și dea acordul și să accepte să vândă petrolul doar în dolari americani. Așa s-a născut petrodolarul. Adică un dolar care nu mai era doar o bucată de hârtie, ci o hârtie care avea acoperire în mărfuri, adică în petrol. E adevărat, petrolul nu era al SUA, dar prin acest artificiu dolarul celei ,,mai puternice economii” era salvat. Deși Canada și SUA sunt în fruntea listei producătorilor mondiali de petrol, operațiunile lor de extracție sunt prea scumpe și complicate. Este mai avantajos să cumperi petrol decât să-l produci. Producându-l nu mai poți diminua prețurile proprii pe piața internațională și nici nu poți șantaja propriile companiile petroliere să vândă petrolul sub costurile de producție. Pe de altă parte, la viteza la care SUA tipăreau dolari, forța economică proprie era insuficientă pentru a susține valoarea biletului verde. Nu întâmplător, în mai toate țările vulnerabile unde existau surse de petrol, SUA a intervenit pentru ,,restabilirea democrației” și nu s-a mai lăsat dusă de acolo. (vezi Siria și Irak). Conflictul din Ucraina a accelerat procesul destrămării hegemoniei dolarului. Prelungirea conflictului a amplificat presiunile SUA asupra statelor neutre care s-au văzut amenințate cu sancțiuni și interdicții de colaborare cu Federația Rusă, în detrimentul propriilor interese, fără vreo compensare. Aceste state și-au dat seama că, în lipsa unei alternative, vor deveni ,,neocolonii” în noul sistem de putere care utilizează dolarul și în care SUA se pretinde lider absolut. Dovada o constituie faptul că la summitul BRICS de la finele lunii trecute peste 40 de ţări şi-au exprimat interesul să adere la această organizație, iar 22 au cerut oficial să fie admise, printre care și Turcia. FED (Banca Centrala a Statelor Unite, Federal Reserve) care este o instituție privată, de la care se împrumută Statele Unite, deși este definită ca fiind; ,, un instrument al guvernului SUA” lucrurile stau tocmai invers, întrucât, deciziile sale nu trebuie să fie aprobate de președinte sau de membrii guvernului, nu primește finanțare de la Congres, iar membrii consiliului guvernatorilor acoperă mai multe mandate prezidențiale. Sistemul corporativ a reușit treptat să controleze cea mai puternică economie din lume și s-a insinuat în organizațiile internaționale. De observat că toate statele sunt datoare, chiar și cele care la rândul lor sunt creditorii unor state mai mici. Dar cine este beneficiarul acestor operațiuni de creditare? Toate firele duc la bănci mai mici, de aici la bănci mai mari și mai apoi la bănci de sistemice. În spatele acestor bănci sunt fonduri financiare controlate de companii care, deși preferă anonimatul, au început să fie identificate. FMI, BRI (Banca de Decontari Internationale), Banca Mondială, Fed, BlackRock și Vanguard conduc lumea prin controlul lor asupra companiilor petroliere, multinaționale, farmaceutice, mass-media și ONG-uri. Purtătorul lor de cuvânt e Forumul Economic Mondial de la Davos care stabilește liniile directoare pe care întreaga planetă trebuie să le urmeze, deși nu a exista un summit planetar care să-i investească cu această autoritate. Din această perspectivă, Biden, Macron, Trudeau și Scholz sunt simpli interpreți, bieți pioni pe tabla de șah a istoriei. Că acest sistem nu mai poate continua așa o recunoaștea și secretarul general al ONU, António Guterres, într-un discurs din 2022, citat de oficiosul ONU https://press.un.org/en/2022/sgsm21486.doc.htm ,,…trebuie să reformăm un sistem financiar global falimentar moral. Acest sistem a fost creat de țările bogate în beneficiul țărilor bogate. Practic nicio țară africană nu stătea la masa Acordului de la Breton Woods; și în multe alte părți ale lumii, decolonizarea nu avusese încă loc. Perpetuează sărăcia și inegalitățile….” După https://reseauinternational.net/la-partie-dechecs-en-3d-de-vladimir-poutine/ ,, ….., actuala luptă pe viață și pe moarte dintre două ideologii este strict economică. Nu este cea a SUA împotriva Rusiei sau a Chinei, ci cea a globaliştilor împotriva naţionaliştilor. Noua Ordine Mondială , care controlează civilizația mondială din 1944, este astăzi amenințată de cei care doresc să se respecte suveranitatea și independența națiunilor, mișcare începută de un singur om, Vladimir Putin….Putin a identificat destul de devreme în cruciada sa călcâiul lui Ahile al Imperiului Bancar, sectorul petrolier. Nu alte energii, doar petrol. …. La începutul anilor 1970, Libia, Siria, apoi puțin mai târziu Iranul, au ieșit din acest control, care a activat Planul B de -încălzire globală cauzată de CO2- (produs al arderii petrolului) și s-a inițiat tranziția energetică către alte surse de energie, pentru a salva planeta de flăcările imaginare. Din păcate pentru clica care a imaginat Planului B, nu au găsit niciodată o energie capabilă să înlocuiască petrolul pentru nave de marfă, avioane, agricultură și armate….” Metaforic vorbind, banii, care sunt sângele unei economii, devin un sânge toxic dacă nu este oxigenat. Iar oxigenul, care menține acest sânge viu, în acest moment al istoriei, este petrolul și gazele naturale. Conform statisticilor din 2023, publicate de https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/693092/i-tragodia-tou-palioy-kosmou-i-igemonia-tis-dysis-arxizei-na-amfisviteitai-ksekinise-i-antistrofi-metrisi-apo-tous-brics cele cinci economii BRICS dețin; ,,36% din teritoriul lumii,

45% din populația totală,

37,3% din PIB-ul mondial,

38% din producția industrială a lumii,

50% din petrolul mondial

50% din rezervele de gaze naturale,

50% din alimentele produse… BRICS-ul depășește în aproape toate privințele G7 care include cele mai dezvoltate țări ale axei euro-atlantice. Țările BRICS nu au nevoie de nimic din Occident, iar Occidentul are nevoie de totul de la BRICS.…” Datele prezentate nu au inclus ultimile 6 mari economii care au fost cooptate luna trecută în BRICS și care au hotărât să utilizeze monedele proprii în relațiile economice din cadrul organizației. Consolidarea acestei organizații va duce la pierderea influenței SUA pe piața mondială a petrolului. Statele Unite obișnuiau să se bazeze pe monarhiile din Golf, în special pe Arabia Saudită, pentru a controla prețul petrolului. Iar Iranul, supus sancțiunilor SUA, al optulea mare producător de petrol din lume și a treia cea mai mare rezervă dovedită de petrol, va deveni imună la sancțiuni. Oligarhia care controlează SUA și prin intermediul acesteia alianța NATO și UE, se vede lipsită de pârghiile de control planetare la care visa. Cele 974 de baze militare americane din străinătate nu mai inspiră teama din trecut. Numărul mare de state care doresc să adere la BRICS răstoarnă centrul de putere, ignorând sancțiunile anti-ruse. Alegerea unanimă a Rusiei ca președinte al BRICS în 2024, și gazda următorului summit… arată elocvent pe cine pariază mai bine de jumătate din planetă. Odată clarificată această opțiune Rusia nu mai are motive să temporizeze conflictul din Ucraina. Noua poziție o obligă să demonstreze că e un lider puternic, hotărât și va acționa în consecință. Numărătoarea inversă a început.

Jr. Adrian M. Ionescu