A dispărut un televizor de la CSM Bacău!

Conducerea clubului tutelat de municipalitate a făcut, luni, plângere la Poliție invocând lipsa unui smart TV . Obiectul trebuie să figureze în dotarea secției de lupte care-și desfășoară activitatea la baza sportivă „Constantin Anghelache”.

Înainte, sportul băcăuan ajungea la televizor. Mai nou, iată că a ajuns la… un televizor. Mai exact, la un televizor lipsă. Lipsă de la Clubul Sportiv Municipal Bacău. Dispariția televizorului a devenit o adevărată telenovelă. Numai bună de urmărit la TV. Să-i parcurgem, pe repede-napoi, episoadele, mai ales că unele dintre ele ar putea fi intitulate „A fost informată Poliția” și „Poliția vă informează”. Concret, luna trecută, au fost încheiate relațiile contractuale între antrenorul de lupte Ion Șarban și CSM Bacău.

În acest context, la data de 30 octombrie, consilierii sportivi ai CSM Bacău s-au deplasat la baza sportivă „Constantin Anghelache”, locul unde-și desfășoară activitatea secția de lupte a CSM, pentru a verifica produsele de inventar din gestiunea antrenorului Șarban.

„La sala de antrenamente am constatat lipsa televizorului din gestiunea acestuia. Am verificat și în birou, vestiare, sala de antrenament și magazie unde nu am găsit acest televizor. Menționăm că s-au făcut poze în fiecare încăpere din baza de antrenamente a secției de lupte în care se vede lipsa acestui produs de inventar” se arată în raportul întocmit de Departamentul Consilierilor Sportivi ai CSM Bacău.

Așa stând lucrurile, luni, 13 noiembrie, conducerea CSM Bacău a făcut o plângere către comandantul Inspectoratului Poliției Județene Bacău, în respectiva adresă, înrgistrată de IPJ cu nr. 503/2388, prezentându-se situația legată de dispariția televizorului și solicitarea luării măsurilor legale care se impun.

În finalul adresei conducerea CSM Bacău precizează că „am încercat să luăm legătura cu Șarban Ion, dar nu a răspuns nici la telefon, nici la mesaje”.

Deși într-o zi de 13, ceva mai norocoși în stabilirea unei comunicări cu Ion Șarban am fost noi, redactorii „Deșteptării”. „Ău! Ce pângere? Și ce televizor?”, s-a declarat mirat Ion Șarban în discuția telefonică purtată luni seara cu jurnalistul „Deșteptării”. Când i s-a precizat că este vorba de TV-ul avut în gestiune la baza sportivă „Constantin Anghelache”, directorul SCM și fostul antrenor de lupte de la CSM și-a amintit: „Aaaa, acel televizor? Păi îl țin în magazie aici, la SCM Bacău, că acolo nu am niciun control”.