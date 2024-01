32 de bebeluși au venit pe lume la Maternitatea Arcadia în ultima săptămână din anul 2023

Sărbătorile de iarnă aduc cu ele bucuria unui nou început, a unor noi povești de viață. La finalul lunii decembrie, 32 de bebeluși s-au născut la Maternitatea Arcadia, cea mai mare maternitate privată din regiunea de Nord-Est.

Mihaela, mămică Arcadia: „Când am aflat că sunt însărcinată am transmis cu nerăbdare vestea cea mare soțului meu, apoi familiei și prietenilor. După calculele noastre, știam deja că bebelușul nostru va veni pe lume în perioada sărbătorilor de iarnă. Și iată că s-a întâmplat chiar de Crăciun, pe 25 decembrie. Mă bucur că am putut să-mi împlinesc visul de a naște natural și că medicul care mi-a urmărit întreaga sarcină a asistat la naștere. Cu adevărat, au fost momente unice, pe care ni le vom aminti toată viața.”

În ultima săptămână din anul 2023, 13 băieței și 19 fetițe au primit prima îmbrățișare și primul sărut al mamei lor și au pășit în viață înconjurați de bucurie și dragoste, într-un mediu sigur, în Maternitatea Arcadia.

Vladimir, tătic Arcadia: „Ne-am dorit ca experiența nașterii lui Mihai să ne implice, într-un fel pe amândoi – pe mine și pe soția mea. A fost unul dintre motivele pentru care am ales Maternitatea Arcadia. Am făcut toate testele necesare, pentru siguranța mămicilor și bebelușilor, și m-am internat și eu alături de soția mea, Daniela. A contat foarte mult și faptul că aici ne simțim în siguranță și faptul că medicul pe care l-am ales a fost alături de noi mereu. Va fi primul revelion în trei și suntem foarte fericiți.”

Maternitatea Arcadia este locul unde visele prind contur în siguranță. Medici și familii, cu toții primesc cu emoție și bucurie fiecare nou-născut și trăiesc la aceeași intensitate fiecare început de viață și de poveste. Echipă medicală complexă, spitalizare premium și îngrijire personalizată, proceduri foarte stricte de supraveghere, prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale, plan de naștere, ora magică, toate pentru ca fiecare nouă familie să fie în siguranță.

Sărbătorim împreună fiecare început de drum! Creăm experiențe și amintiri plăcute!

